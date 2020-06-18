В межзвездном пространстве Млечного пути обнаружили новую органическую молекулу

«С этой двойной связью пропаргиламин становится фундаментальной составляющей химических цепей, которые ведут от самых простых и наиболее распространенных в космосе молекул, содержащих углерод и азот, — например, формальдегида (CH 2 O) и аммиака (NH 3 ), соответственно, — к более сложным аминокислотам, которые являются фундаментальными строительными блоками земной биологии», — добавляет Бизокки.

Область, в которой была обнаружена молекула, представляет собой систему облаков, богатых молекулярным газом. Так называемая Центральная молекулярная зона представляет собой хранилище астрофизических сложных органических молекул, таких как этилформиат, изопропил цианид и пропиленоксид.

Они известны как пребиотические молекулы, поскольку играют роль в пребиотических процессах, которые создают строительные блоки жизни, такие как аминокислоты, РНК и ДНК.

Как отметил Бизокки, пропаргиламин также может быть очень важен для этих процессов, поскольку молекулы с двойной углерод-азотной связью играют важную роль в химическом процессе, называемом синтезом Штрекера, который используется для создания аминокислот в лабораторных условиях. Кроме того, пропаргиламин структурно похож на ряд органических молекул, которые уже были идентифицированы в космосе.

Чтобы обнаружить пропаргиламин в космосе Бизокки и его команда изучили спектральный профиль этой молекулы в лаборатории.

Когда свет проходит через молекулярное облако, молекулы в этом облаке поглощают и повторно излучают электромагнитное излучение на определенных длинах волн, что приводит к тому, что мы называем линиями поглощения и излучения в электромагнитном спектре.

Каждая молекула имеет свою конфигурацию этих линий — своеобразный химический отпечаток пальца, но нам нужно знать, как выглядит этот отпечаток, чтобы идентифицировать его.