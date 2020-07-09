В космосе нашли новый тип сферических объектов. Пока неизвестно, что это

Округлые объекты хорошо известны в радиоастрономических наблюдениях и обычно представляют собой сферические тела, такие как остаток сверхновой, планетарная туманность, протопланетный диск или звездообразующая галактика.

В новом исследовании группа ученых во главе с астрофизиком Рэем Норрисом из Университета Западного Сиднея в Австралии сообщает об обнаружении класса округлых объектов в радиоизображениях, которые, по-видимому, не соответствуют ни одному из известных типов объектов. Ученые назвали их «странными радиокругами» или «орками» — Odd Radio Circles (ORC).

В конце 2019 года австралийский комплекс радиотелескопов ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder) — один из самых чувствительных в мире — в ходе сбора данных для составления Эволюционной карты Вселенной (EMU) обнаружил три странных круговых объекта.

Ученые не смогли их идентифицировать и оставляли небольшую вероятность того, что сигналы от объектов происходили из-за сбоев приборов, либо радиотелескоп фиксировал локальный объект, как в случае с обсерваторией Паркса, которая 17 лет находила загадочные сигналы, оказавшиеся результатом работы обычной микроволновой печи.