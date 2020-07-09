В космосе нашли новый тип сферических объектов. Пока неизвестно, что это

Округлые объекты хорошо известны в радиоастрономических наблюдениях и обычно представляют собой сферические тела, такие как остаток сверхновой, планетарная туманность, протопланетный диск или звездообразующая галактика.
В новом исследовании группа ученых во главе с астрофизиком Рэем Норрисом из Университета Западного Сиднея в Австралии сообщает об обнаружении класса округлых объектов в радиоизображениях, которые, по-видимому, не соответствуют ни одному из известных типов объектов. Ученые назвали их «странными радиокругами» или «орками» — Odd Radio Circles (ORC).
В конце 2019 года австралийский комплекс радиотелескопов ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder) — один из самых чувствительных в мире — в ходе сбора данных для составления Эволюционной карты Вселенной (EMU) обнаружил три странных круговых объекта.
Ученые не смогли их идентифицировать и оставляли небольшую вероятность того, что сигналы от объектов происходили из-за сбоев приборов, либо радиотелескоп фиксировал локальный объект, как в случае с обсерваторией Паркса, которая 17 лет находила загадочные сигналы, оказавшиеся результатом работы обычной микроволновой печи.
Такие возможности в итоге были исключены, когда исследователи нашли в архивных данных 2013 года четвертый ORC. Эти данные были получены с помощью радиотелескопа Giant MetreWave, за несколько лет до включения ASKAP. Последующие наблюдения ORC 1 и ORC 2 с использованием другого телескопа также выявили существование объектов.
Исследователи отмечают, что объекты по форме напоминают круги или пузыри, три из них отличаются особенной яркостью по краям. Один из «орков» — ORC 3 — выглядит однородным диском, в то время как три других больше похожи на кольцо. При этом, новый вид сигналов обнаруживался только в радиоволнах, и не был различим в рентгеновском, оптическом или инфракрасном диапазонах.
Команда считает, что выявленные объекты — это гигантские сферические ударные волны от какого-то масштабного события. Авторы указывают, что недавно были обнаружено несколько переходных процессов, которые способны вызвать такую волну: радиовсплески, гамма-всплески и слияния нейтронных звезд. Однако из-за большого углового размера ORC любые такие переходные процессы произошли бы в далеком прошлом. Также возможно, что ORC представляют новую категорию известного явления, такого как струи радиогалактик или блазаров.
Ученые продолжат наблюдения за этими объектами, чтобы объяснить их природу. Команда отмечает, что существует еще шесть более слабых кандидатов в ORC, изучение которых, возможно, поможет исследователям.
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