В космосе впервые нашли сложный алкиламид с двенадцатью атомами

Группа ученых во главе с доктором Хуаном Ли из Шанхайской астрономической обсерватории и Китайской академии наук впервые обнаружила в космосе пропионамид, или амид пропионовой кислоты (C2H5CONH2) – сложный алкиламид с двенадцатью атомами, который является крупнейшей пептиподобной молекулой, когда-либо найденной за пределами Земли.
«Белки, как строительные блоки живых клеток, являются важным компонентом живых систем на Земле. Они представляют собой полимеры аминокислот, соединенных пептидной связью -NHCO. Из-за высокой молекулярной массы и чрезвычайно низкого содержания газовой фазы обнаружение белков в межзвездной среде на текущем этапе развития средств наблюдения выглядит сложной задачей.
Следовательно, молекулы с пептидоподобными связями представляют особый интерес для нашего понимания возможных путей образования белков в космосе», – пишут исследователи.
В своем исследовании астрономы сосредоточились на комплексе молекулярных облаков Стрельца B2 (Sgr B2). Это гигантское молекулярное облако из газа и пыли, расположенное примерно в 390 световых годах от центра Галактики Млечный Путь. Оказалось, что это одно из лучших мест для поиска сложных органических молекул в межзвездной среде.
«В этом источнике было обнаружено множество молекул пребиотиков, таких как разветвленная молекула i-C3H7CN и хиральная молекула CH3CHCH2O. Sgr B2 содержит два основных центра звездообразования, Sgr B2 (N) и Sgr B2 (M), в обоих из которых находится несколько плотных, компактных, горячих ядер», – отмечают авторы работы.
Ученые проанализировали спектры Sgr B2, полученные из данных одноканального телескопа IRAM 30m, расположенного в испанской Сьерра-Неваде, а также использовали архивные интерферометрические данные из обзора ReMoCA (Re-exploring Molecular Complexity with ALMA).
Ученые отмечают, что с химической точки зрения присутствие пропионамида неудивительно. Как замещенный ацетамид и третий член химического семейства амидов, пропионамид, вероятно, имеет механизмы образования, которые аналогичны или связаны с механизмами образования двух меньших амидов: формамида и ацетамида.
«Это открытие предполагает, что большие пептидоподобные молекулы могут появляться и выживать в процессе звездообразования, а также могут образовывать более сложные молекулы в межзвездной среде», – заключают авторы работы.