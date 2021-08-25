В космосе впервые нашли сложный алкиламид с двенадцатью атомами

Группа ученых во главе с доктором Хуаном Ли из Шанхайской астрономической обсерватории и Китайской академии наук впервые обнаружила в космосе пропионамид, или амид пропионовой кислоты (C2H5CONH2) – сложный алкиламид с двенадцатью атомами, который является крупнейшей пептиподобной молекулой, когда-либо найденной за пределами Земли.

«Белки, как строительные блоки живых клеток, являются важным компонентом живых систем на Земле. Они представляют собой полимеры аминокислот, соединенных пептидной связью -NHCO. Из-за высокой молекулярной массы и чрезвычайно низкого содержания газовой фазы обнаружение белков в межзвездной среде на текущем этапе развития средств наблюдения выглядит сложной задачей.

Следовательно, молекулы с пептидоподобными связями представляют особый интерес для нашего понимания возможных путей образования белков в космосе», – пишут исследователи.