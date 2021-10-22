В лунных образцах миссии «Чанъэ-5» обнаружены следы поздних вулканических извержений

Образцы горных пород, доставленных на Землю с Луны китайским зондом «Чанъэ-5» имеют вулканическое происхождение, а их возраст составляет два миллиарда лет. К такому выводу пришли исследователи, изучив лунный реголит, прибывший на нашу планету в конце 2020 года.
Предыдущие образцы, полученные усилиями миссий «Аполлон» и «Луна-24», показали, что Луна остыла, а вулканы прекратили извержение примерно три миллиарда лет назад.
Кроме того, ученые обнаружили в образцах странную особенность — в них почти нет следов воды и радиоактивных элементов, которые способствуют извержениям вулканов. Вода снижает температуру плавления горных пород, а радиоактивный калий, уран и торий обеспечивают тепло для плавления магмы. И то, и другое присутствовало в более высоких концентрациях в образцах «Аполлонов» и «Луны-24».
По словам Цин-Чжу Инь, геохимика из Калифорнийского университета в Дэвисе, эти исследования поднимают вопросы о том, как такое маленькое тело, как Луна, могло «поддерживать извержения вулканов на поздней стадии жизни».
Причина, по которой полученные данные сбивают с толку, заключается в том, что на Луне нет атмосферы и магнитного поля, чтобы удерживать тепло, необходимое для вулканической активности. Но есть несколько идей относительно того, как тепло могло сохраняться так долго.
Во-первых, почва Луны могла быть достаточно толстой, чтобы удерживать тепло на миллиард лет дольше, чем первоначально думали ученые. Другая причина заключается в том, что Луна могла быть нагрета приливными силами с Земли. Третье возможное объяснение — удар большого астероида или кометы, которые в некоторых случаях могут вызвать вулканические извержения.
Зонд «Чанъэ-5» был запущен на Луну в ноябре прошлого года. Он приземлился возле бездействующего вулкана в регионе под названием Oceanus Procellarum, который вымощен вулканическим базальтом. Затем спускаемый аппарат собрал почти два килограмма лунной породы с поверхности и с глубины 1,8 метра. Зонд упаковал образцы в капсулу и запустил ее обратно на Землю. Капсула приземлилась в Монголии в декабре.
Следующая лунная миссия Китая — «Чанъэ-5» — стартует в 2024 году. Ее цель — собрать образцы породы на обратной стороне Луны.