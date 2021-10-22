В лунных образцах миссии «Чанъэ-5» обнаружены следы поздних вулканических извержений

Кроме того, ученые обнаружили в образцах странную особенность — в них почти нет следов воды и радиоактивных элементов, которые способствуют извержениям вулканов. Вода снижает температуру плавления горных пород, а радиоактивный калий, уран и торий обеспечивают тепло для плавления магмы. И то, и другое присутствовало в более высоких концентрациях в образцах «Аполлонов» и «Луны-24».

По словам Цин-Чжу Инь, геохимика из Калифорнийского университета в Дэвисе, эти исследования поднимают вопросы о том, как такое маленькое тело, как Луна, могло «поддерживать извержения вулканов на поздней стадии жизни».

Причина, по которой полученные данные сбивают с толку, заключается в том, что на Луне нет атмосферы и магнитного поля, чтобы удерживать тепло, необходимое для вулканической активности. Но есть несколько идей относительно того, как тепло могло сохраняться так долго.