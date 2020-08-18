В магнитном поле Земли продолжает расширяться гигантская аномалия

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) активно отслеживает странную аномалию в магнитном поле Земли: гигантскую область с более низкой магнитной напряженностью в небе над планетой, простирающуюся между Южной Америкой и юго-западной Африкой.

Это обширное развивающееся явление, называемое Южно-Атлантической аномалией (SAA), в течение многих лет интересовало и беспокоило ученых. При ослаблении магнитного поля особо уязвимыми становятся спутники и космические аппараты на орбите планеты, на которые воздействуют заряженные частицы от Солнца. При этом SAA, которую в NASA называют «вмятиной» и «выбоиной в космосе», не влияет на жизнь на Земле.

Во время прохождения космических аппаратов «сквозь» аномалию пониженная напряженность магнитного поля может помешать сбору данных и привести к выходу из строя техники на борту, если она подвергнется воздействию протонами высокой энергии, исходящими от Солнца.