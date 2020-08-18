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Космос

В магнитном поле Земли продолжает расширяться гигантская аномалия

Михаил Сысоев
18 августа 2020
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Фото: NASA
Она не угрожает людям, но опасна для объектов на орбите.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) активно отслеживает странную аномалию в магнитном поле Земли: гигантскую область с более низкой магнитной напряженностью в небе над планетой, простирающуюся между Южной Америкой и юго-западной Африкой.

Это обширное развивающееся явление, называемое Южно-Атлантической аномалией (SAA), в течение многих лет интересовало и беспокоило ученых. При ослаблении магнитного поля особо уязвимыми становятся спутники и космические аппараты на орбите планеты, на которые воздействуют заряженные частицы от Солнца. При этом SAA, которую в NASA называют «вмятиной» и «выбоиной в космосе», не влияет на жизнь на Земле. 

Во время прохождения космических аппаратов «сквозь» аномалию пониженная напряженность магнитного поля может помешать сбору данных и привести к выходу из строя техники на борту, если она подвергнется воздействию протонами высокой энергии, исходящими от Солнца. 

«Магнитное поле на самом деле является суперпозицией полей из многих текущих источников», — Терри Сабака, геофизик из из Центра космических полетов имени Годдарда NASA в Гринбелте.

Основным источником магнитного поля планеты считается бурлящий океан расплавленного железа во внешнем ядре Земли, в тысячах километров под поверхностью. Движение этой массы порождает электрические токи, которые создают магнитное поле Земли, но, похоже, не обязательно однородно.

Огромный резервуар плотной породы, называемый Африканской крупной областью с низкой скоростью сдвига, расположенный на глубине примерно 2900 километров под поверхностью, нарушает генерацию поля, что приводит к резкому ослабляющему эффекту, которому способствует наклон магнитного поля планеты.

Хотя многие ученые до сих пор не до конца понимают аномалию и ее значение, новые открытия постоянно проливают свет на это странное явление. Например, одно исследование, проведенное гелиофизиком NASA Эшли Грили в 2016 году, показало, что SAA медленно дрейфует в северо-западном направлении.

Что еще более примечательно, это явление, похоже, находится в процессе разделения на две части, и в этом году исследователи обнаружили, что SAA, по-видимому, разделяется на две отдельные ячейки, каждая из которых представляет собой отдельный центр минимальной магнитной интенсивности внутри большей аномалии.

Что это означает для будущего SAA, остается неизвестным, но в любом случае есть свидетельства того, что аномалия не является чем-то новым. Исследование, опубликованное в прошлом месяце, показало, что это явление — не странное событие недавнего времени, а повторяющееся магнитное событие, которое могло затронуть Землю еще 11 миллионов лет назад.

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