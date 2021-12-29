В марсианском кратере нашли массив водного льда

Орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) предоставил потрясающее изображение кратера диаметром 4 км, расположенного в Ваститас Бореалис, крупнейшей низменной области Марса.
TGO прибыл к Марсу в 2016 году и начал свою полноценную научную миссию в 2018 году. Его основная цель – изучить концентрацию метана и других газов, которые присутствуют в марсианской атмосфере в небольших количествах, но, тем не менее, могут свидетельствовать о возможной биологической или геологической активности.
Космический корабль также будет предоставлять услуги ретрансляции данных для второй миссии ExoMars с марсоходом Розалинда Франклин, который прибудет на Красную планету в 2023 году.
Но TGO не только предоставляет лучшие инструменты для изучения атмосферных газов планеты, но и присылает на Землю потрясающие изображения. Одно из них, недавно опубликованное Европейским космическим агентством и «Роскосмосом», было сделано 5 июля 2021 года.
Ученые миссии объяснили, что кратер частично заполнен водным льдом, особенно преобладающим на его северных склонах, которые получают в среднем меньше часов солнечного света в течение года.
«Темный материал, отчетливо видимый на краю кратера, придающий ему несколько выжженный вид, вероятно, состоит из вулканических пород, таких как базальт. Большая часть окружающей местности свободна ото льда, но была сформирована продолжающимися эоловыми процессами. Полосы в правом нижнем углу изображения образованы ветром, который удалил более яркую пыль оксида железа с поверхности, обнажив немного более темную нижележащую подложку», — пишут ученые.