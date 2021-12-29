В марсианском кратере нашли массив водного льда

Орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter (TGO) предоставил потрясающее изображение кратера диаметром 4 км, расположенного в Ваститас Бореалис, крупнейшей низменной области Марса.

TGO прибыл к Марсу в 2016 году и начал свою полноценную научную миссию в 2018 году. Его основная цель – изучить концентрацию метана и других газов, которые присутствуют в марсианской атмосфере в небольших количествах, но, тем не менее, могут свидетельствовать о возможной биологической или геологической активности.

Космический корабль также будет предоставлять услуги ретрансляции данных для второй миссии ExoMars с марсоходом Розалинда Франклин, который прибудет на Красную планету в 2023 году.