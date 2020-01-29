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Космос

Редчайший досолнечный реликт обнаружили в метеорите Альенде

29 января 2020
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Пока не известно, как он мог там оказаться.

В 1969 году в мексиканской пустыне выпал огненный град из осколков метеорита Альенде — крупнейшего углистого метеорита, найденного на Земле. Альенде считается наиболее изученным метеоритом, однако и в его исследовании есть место открытиям. Недавно внутри космического тела обнаружили межзвездный материал, предшествующий Солнечной системе и существующий в форме, о существовании которой даже не догадывались.

Эта древняя материя называется досолнечными/межзвёздными зёрнами (или досолнечными реликтами) — она представляет собой частицы минералов, которые конденсировались вокруг умирающих звезд до появления Солнца и оставались неизменными после формирования Солнечной системы. Метеориты, в состав которых входят досолнечные зерна называются первичными или «примитивными».

Обнаружение досолнечных реликтов — чрезвычайно редкое явление, хотя всего несколько недель назад его нашли в другом метеорите, упавшем в Австралии в 1969 году (как и Альенде). Возраст этих частиц составляет от 5 до 7 миллиардов лет, тогда как Солнечная система зародилась около 4,6 миллиарда лет назад.

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Wikimedia Commons Досолнечное зерно карбида кремния (SiC) Х типа

В ходе исследования, опубликованного в Nature Astronomy, специалисты Вашингтонского университета (Сент-Луис) выявили доказательства присутствия досолнечных зерен внутри «Любопытной Мари» — одного из осколков метеорита Альенде, названного в честь Марии Склодовской-Кюри.

Гранулы состоят из карбида кремния (SiC); они были найдены внутри космической породы, богатой кальцием и алюминием (САl). Эта минеральная смесь считается одним из старейших твердых веществ, образовавшихся в нашей системе. Она появилась в условиях перегрева солнечной туманности — палящей концентрации газа и пыли, которая породила Солнечную систему и должна была быть слишком горячей для межзвёздных зёрен (1227°C).

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«Следуя нашему нынешнему пониманию формирования Солнечной системы, досолнечные зерна не могут выжить в среде, где образуются эти включения», – Ольга Правдивцева, физик и исследователь космохимии.

В экспериментах, где нагревали крошечный образец «Любопытной Мари», исследователи выявили сигнатуры благородных газов, которые выявили SiC внутри CAI — неожиданную комбинацию химических веществ. Она вынудила ученых пересмотреть понимание о том, какие процессы были возможными внутри солнечной туманности.

«Нам пришлось разгадывать загадку изотопных сигнатур благородных газов. Для меня это все равно, что разгадать тайну… Было прекрасно, когда все благородные газы указывали на один и тот же источник аномалий – SiC», – Ольга Правдивцева.

Исследователи пока не могут объяснить, как карбид кремния от другой звезды попал в подобые твердые тела.

«Хотя CAI, самые древние датированные твердые частицы Солнечной системы, были тщательно изучены, все еще остаются вопросы относительно природы и происхождения изотопных аномалий, которые они несут, их распределения среди примитивных метеоритных классов и взаимосвязи с другими метеоритными компонентами», — заключают авторы исследования.

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Большинство зерен, подобных найденным в новом исследовании, сформировалось в конце жизненного цикла некоторых звезд, когда они начинали выбрасывать в окружающее пространство свои самые тяжелые элементы. Под давлением звезды эти частицы улетали в межзвездное пространство и, в процессе путешествия по галактике, могли стать частью формирующихся звездных систем.

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