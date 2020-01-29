Редчайший досолнечный реликт обнаружили в метеорите Альенде

В 1969 году в мексиканской пустыне выпал огненный град из осколков метеорита Альенде — крупнейшего углистого метеорита, найденного на Земле. Альенде считается наиболее изученным метеоритом, однако и в его исследовании есть место открытиям. Недавно внутри космического тела обнаружили межзвездный материал, предшествующий Солнечной системе и существующий в форме, о существовании которой даже не догадывались.

Эта древняя материя называется досолнечными/межзвёздными зёрнами (или досолнечными реликтами) — она представляет собой частицы минералов, которые конденсировались вокруг умирающих звезд до появления Солнца и оставались неизменными после формирования Солнечной системы. Метеориты, в состав которых входят досолнечные зерна называются первичными или «примитивными».

Обнаружение досолнечных реликтов — чрезвычайно редкое явление, хотя всего несколько недель назад его нашли в другом метеорите, упавшем в Австралии в 1969 году (как и Альенде). Возраст этих частиц составляет от 5 до 7 миллиардов лет, тогда как Солнечная система зародилась около 4,6 миллиарда лет назад.