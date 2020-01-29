Редчайший досолнечный реликт обнаружили в метеорите Альенде

В 1969 году в мексиканской пустыне выпал огненный град из осколков метеорита Альенде — крупнейшего углистого метеорита, найденного на Земле. Альенде считается наиболее изученным метеоритом, однако и в его исследовании есть место открытиям. Недавно внутри космического тела обнаружили межзвездный материал, предшествующий Солнечной системе и существующий в форме, о существовании которой даже не догадывались.
Эта древняя материя называется досолнечными/межзвёздными зёрнами (или досолнечными реликтами) — она представляет собой частицы минералов, которые конденсировались вокруг умирающих звезд до появления Солнца и оставались неизменными после формирования Солнечной системы. Метеориты, в состав которых входят досолнечные зерна называются первичными или «примитивными».
Обнаружение досолнечных реликтов — чрезвычайно редкое явление, хотя всего несколько недель назад его нашли в другом метеорите, упавшем в Австралии в 1969 году (как и Альенде). Возраст этих частиц составляет от 5 до 7 миллиардов лет, тогда как Солнечная система зародилась около 4,6 миллиарда лет назад.
В ходе исследования, опубликованного в Nature Astronomy, специалисты Вашингтонского университета (Сент-Луис) выявили доказательства присутствия досолнечных зерен внутри «Любопытной Мари» — одного из осколков метеорита Альенде, названного в честь Марии Склодовской-Кюри.
Гранулы состоят из карбида кремния (SiC); они были найдены внутри космической породы, богатой кальцием и алюминием (САl). Эта минеральная смесь считается одним из старейших твердых веществ, образовавшихся в нашей системе. Она появилась в условиях перегрева солнечной туманности — палящей концентрации газа и пыли, которая породила Солнечную систему и должна была быть слишком горячей для межзвёздных зёрен (1227°C).
В экспериментах, где нагревали крошечный образец «Любопытной Мари», исследователи выявили сигнатуры благородных газов, которые выявили SiC внутри CAI — неожиданную комбинацию химических веществ. Она вынудила ученых пересмотреть понимание о том, какие процессы были возможными внутри солнечной туманности.
Исследователи пока не могут объяснить, как карбид кремния от другой звезды попал в подобые твердые тела.
«Хотя CAI, самые древние датированные твердые частицы Солнечной системы, были тщательно изучены, все еще остаются вопросы относительно природы и происхождения изотопных аномалий, которые они несут, их распределения среди примитивных метеоритных классов и взаимосвязи с другими метеоритными компонентами», — заключают авторы исследования.
Большинство зерен, подобных найденным в новом исследовании, сформировалось в конце жизненного цикла некоторых звезд, когда они начинали выбрасывать в окружающее пространство свои самые тяжелые элементы. Под давлением звезды эти частицы улетали в межзвездное пространство и, в процессе путешествия по галактике, могли стать частью формирующихся звездных систем.
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