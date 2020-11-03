В Млечном Пути может находиться до 300 миллионов потенциально обитаемых планет

Международная группа ученых из Института SETI, NASA и других организаций определила, что в нашей галактике может существовать до 300 миллионов потенциально обитаемых планет. Новое исследование добавляет ключевые данные к уравнению Дрейка, которое призвано оценить, сколько внеземных обитаемых миров может существовать в Млечном Пути.

Это уравнение было сформулировано доктором Фрэнком Дональдом Дрейком в 1960 году. Оно содержит семь переменных, в число которых входят такие параметры, как количество звезд, образующихся в год в нашей галактике; доля солнцеподобных звезд, обладающих планетами и вероятность зарождения жизни на планете с подходящими условиями.

Проблема заключается в том, что ни один из этих факторов в точности неизвестен. Некоторые данные мы знаем только приблизительно, а другие являются исключительно предположениями. В результате уравнение Дрейка оценивает возможное количество технологических цивилизаций в нашей галактике от одной до ста миллионов.