В Млечном Пути может находиться до 300 миллионов потенциально обитаемых планет

Международная группа ученых из Института SETI, NASA и других организаций определила, что в нашей галактике может существовать до 300 миллионов потенциально обитаемых планет. Новое исследование добавляет ключевые данные к уравнению Дрейка, которое призвано оценить, сколько внеземных обитаемых миров может существовать в Млечном Пути.
Это уравнение было сформулировано доктором Фрэнком Дональдом Дрейком в 1960 году. Оно содержит семь переменных, в число которых входят такие параметры, как количество звезд, образующихся в год в нашей галактике; доля солнцеподобных звезд, обладающих планетами и вероятность зарождения жизни на планете с подходящими условиями.
Проблема заключается в том, что ни один из этих факторов в точности неизвестен. Некоторые данные мы знаем только приблизительно, а другие являются исключительно предположениями. В результате уравнение Дрейка оценивает возможное количество технологических цивилизаций в нашей галактике от одной до ста миллионов.
Исследователи решили получить более надежную оценку одного фактора в уравнении — количества пригодных для жизни планет в галактике. В их работе были рассмотрены экзопланеты примерно размером с Землю, которые вращаются вокруг солнцеподобных звезд и находятся в потенциально обитаемой зоне, где может существовать жидкая вода.
Это исследование было похоже на предыдущие, но на этот раз ученые уточнили фактор обитаемой зоны, включив туда не только расстояние от звезды, но и количество света, которое получает планета. Это было достигнуто путем объединения данных телескопа Кеплер, специализирующегося на поиске экзопланет, с данными миссии Gaia, которая измеряет количество энергии, излучаемой родительской звездой.
В результате ученые выяснили, что в Млечном Пути может существовать до 300 миллионов потенциально обитаемых планет, причем некоторые из них находятся на расстоянии 30 световых лет от Земли. Однако это число может быть увеличено или уменьшено по мере нашего дальнейшего понимания того, как атмосфера планеты влияет на ее способность поддерживать жидкую воду. Исследователи заявили, что они использовали консервативную оценку этого атмосферного воздействия.
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