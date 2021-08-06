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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Космос

В Млечном Пути найден гигантский Рогоз

Анастасия Баринова
06 августа 2021
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Фото: NASA/JPL-Caltech
Структура, представляющая собою длинный завиток газа, может быть частью галактического спирального рукава.

Научная группа под руководством астронома Нанкинского университета Чонга Ли использовала радиотелескоп FAST для поиска облаков нейтрального атомарного водорода (HI). Они нередко присутствуют в спиральных рукавах галактик, и на основе различий в свечении водорода можно оценивать количество и расположение рукавов Млечного Пути изнутри.

В ходе этого исследования был найден огромный шлейф газа, получивший имя «Рогоз»: вероятно, в честь гибкого болотного растения. Он расположен во внешних областях галактики: на расстоянии около 71 750 световых лет от галактического центра. Все известные на настоящий момент спиральные рукава этой области Млечного Пути находятся ближе.

По предварительным расчетам размеры Рогоза оказались следующими: около 3 590 световых лет в длину и 675 световых лет в ширину. Сверив данные с данными обзора HI на всем небе, ученые получили еще более впечатляющий результат: около 16 300 световых лет в длину. С такими показателями он превосходит огромный пояс Гулда — звездное скопление с длиной 9 000 световых лет.

Открытие ставит множество вопросов. Большинство газовых шлейфов находится намного ближе к центру галактики и они связаны с ее спиральными рукавами. Если Рогоз относится к этой категории шлейфов, то он не должен присутствовать за пределами спиральных рукавов Млечного Пути. А если это спиральный рукав, то он отличается от подобных образований своей формой.

Посмотрите на спиральную галактику с одним рукавом, снятую телескопом «Хаббл».

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