В Млечном Пути найден гигантский Рогоз

Научная группа под руководством астронома Нанкинского университета Чонга Ли использовала радиотелескоп FAST для поиска облаков нейтрального атомарного водорода (HI). Они нередко присутствуют в спиральных рукавах галактик, и на основе различий в свечении водорода можно оценивать количество и расположение рукавов Млечного Пути изнутри.

В ходе этого исследования был найден огромный шлейф газа, получивший имя «Рогоз»: вероятно, в честь гибкого болотного растения. Он расположен во внешних областях галактики: на расстоянии около 71 750 световых лет от галактического центра. Все известные на настоящий момент спиральные рукава этой области Млечного Пути находятся ближе.

По предварительным расчетам размеры Рогоза оказались следующими: около 3 590 световых лет в длину и 675 световых лет в ширину. Сверив данные с данными обзора HI на всем небе, ученые получили еще более впечатляющий результат: около 16 300 световых лет в длину. С такими показателями он превосходит огромный пояс Гулда — звездное скопление с длиной 9 000 световых лет.

Открытие ставит множество вопросов. Большинство газовых шлейфов находится намного ближе к центру галактики и они связаны с ее спиральными рукавами. Если Рогоз относится к этой категории шлейфов, то он не должен присутствовать за пределами спиральных рукавов Млечного Пути. А если это спиральный рукав, то он отличается от подобных образований своей формой.

Посмотрите на спиральную галактику с одним рукавом, снятую телескопом «Хаббл».