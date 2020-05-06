В Млечном Пути нашли ближайшую к Земле черную дыру

Группа астрономов из Европейской южной обсерватории (ESO) и других институтов обнаружила черную дыру всего в тысяче световых лет от Земли. Это более чем в три раза ближе, чем A 0620-00 — предыдущий рекордсмен, располагающийся в созвездии Единорога.

Астрономы наблюдали систему HR 6819 в созвездии Телескопа в рамках исследования двойных звездных систем. После анализа данных выяснилось, что в системе присутствует третий, ранее не обнаруженный объект.

Наблюдения со спектрографом FEROS на 2,2-метровом телескопе MPG/ESO в Ла Силья показали, что одна из двух видимых звезд с расчетной массой от 5 до 7 солнечных обращается вокруг невидимого компаньона за 40 дней, а вторая находится на большом расстоянии от этой внутренней пары.