В Млечном Пути нашли ближайшую к Земле черную дыру

Группа астрономов из Европейской южной обсерватории (ESO) и других институтов обнаружила черную дыру всего в тысяче световых лет от Земли. Это более чем в три раза ближе, чем A 0620-00 — предыдущий рекордсмен, располагающийся в созвездии Единорога.
Астрономы наблюдали систему HR 6819 в созвездии Телескопа в рамках исследования двойных звездных систем. После анализа данных выяснилось, что в системе присутствует третий, ранее не обнаруженный объект.
Наблюдения со спектрографом FEROS на 2,2-метровом телескопе MPG/ESO в Ла Силья показали, что одна из двух видимых звезд с расчетной массой от 5 до 7 солнечных обращается вокруг невидимого компаньона за 40 дней, а вторая находится на большом расстоянии от этой внутренней пары.
Предварительный анализ команды предполагает, что минимальная масса черной дыры в системе HR 6819 составляет 4,2 солнечных. Поскольку на сегодняшний день не обнаружено ни одной черной дыры менее пяти солнечных масс, HR 6819 может стать рекордсменом, если данные подтвердятся.
На сегодняшний день в нашей галактике открыто менее 50 черных дыр звездной массы. Почти все они активно взаимодействуют со своим окружением и выдают свое присутствие мощным рентгеновским излучением, возникающим при этом взаимодействии. Но по оценке ученых за время жизни Млечного Пути в черные дыры в конце своей эволюции должно было превратиться гораздо больше звезд. Открытие «спящей» невидимой черной дыры в HR 6819 подсказывает, где могут находиться многие скрытые черные дыры Млечного Пути.
Ученые уже наметили объект для следующего исследования — звездная система LB-1 в созвездии Близнецов.
«Мы поняли, что LB-1 также может быть такой тройной системой, хотя нам нужно больше наблюдений, чтобы сказать наверняка. LB-1 находится немного дальше от Земли, но все еще довольно близко с астрономической точки зрения. Так что это означает, что, вероятно, существует намного больше таких систем. Найдя и изучив их, мы сможем многое узнать о формировании и эволюции звезд с массой примерно в восемь раз больше Солнца, которые заканчивают свою жизнь взрывом сверхновой и образованием черной дыры», — заключает Марианна Хейда, научный сотрудник ESO.
Узнайте, как астрономы смогли с точностью до четырёх часов спрогнозировать вспышку от взаимодействия двух чёрных дыр — она ярче всего Млечного Пути!