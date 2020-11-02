В Млечном Пути обнаружена планета-бродяга размером с Землю

Большинство экзопланет в нашей галактике обнаруживаются только благодаря звездам, рядом с которыми они расположены. Когда планета слишком мала или слишком далека, чтобы ее можно было увидеть напрямую, ученые могут обнаружить ее по небольшому гравитационному притяжению, которое она оказывает на свою звезду (метод лучевой скорости), или по блеску системы, которое ослабляется, когда планета проходит перед звездой (метод транзита).

Оба этих метода не работают в случае с планетами-сиротами, которые не связаны гравитацией ни с одной звездой. Обнаружение таких объектов возможно лишь с помощью гравитационного линзирования. Этот эффект основан на Общей теории относительности Эйнштейна (ОТО). Благодаря этому явлению планета (и более массивные объекты) действует как космическое увеличительное стекло, которое временно отклоняет свет объектов позади себя с точки зрения Земли.

Лучи света от далеких источников за свой долгий путь по Вселенной к Земле могут отклоняться различными астрономическими объектами: звездами, галактиками, скоплениями галактик. В этом случае звезда, галактика или скопление называется гравитационной линзой, наблюдатель же видит источник не там, где тот на самом деле находится, а в другом месте на небе