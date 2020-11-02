В Млечном Пути обнаружена планета-бродяга размером с Землю

Международная группа исследователей сообщила об обнаружении крошечной, свободно блуждающей в космосе планеты, примерно равной массе Земли, которая путешествует по Млечному Пути.
По мнению авторов исследования, этот небольшой объект может быть первым реальным доказательством того, что свободно дрейфующие планеты размером с Землю могут быть одними из самых распространенных объектов в галактике.
Большинство экзопланет в нашей галактике обнаруживаются только благодаря звездам, рядом с которыми они расположены. Когда планета слишком мала или слишком далека, чтобы ее можно было увидеть напрямую, ученые могут обнаружить ее по небольшому гравитационному притяжению, которое она оказывает на свою звезду (метод лучевой скорости), или по блеску системы, которое ослабляется, когда планета проходит перед звездой (метод транзита).
Оба этих метода не работают в случае с планетами-сиротами, которые не связаны гравитацией ни с одной звездой. Обнаружение таких объектов возможно лишь с помощью гравитационного линзирования. Этот эффект основан на Общей теории относительности Эйнштейна (ОТО). Благодаря этому явлению планета (и более массивные объекты) действует как космическое увеличительное стекло, которое временно отклоняет свет объектов позади себя с точки зрения Земли.
Лучи света от далеких источников за свой долгий путь по Вселенной к Земле могут отклоняться различными астрономическими объектами: звездами, галактиками, скоплениями галактик. В этом случае звезда, галактика или скопление называется гравитационной линзой, наблюдатель же видит источник не там, где тот на самом деле находится, а в другом месте на небе
Астрономы уже давно ведут подобные наблюдения в рамках проекта OGLE (эксперимент по оптическому гравитационному линзированию), однако за все время его работы было найдено всего лишь четыре кандидата на роль «планет-бродяг».
Анализируя данные, которые были получены в рамках OGLE в июне 2016 года, исследователи открыли первую планету-сироту размером с Землю. Их внимание привлекла звезда в созвездии Стрельца, свет которой искривляла гравитационная микролинза, существовавшая всего 42 минуты.
Астрономы подозревают, что свободно дрейфующие планеты сформировались в протопланетных дисках вокруг звезд, а позже были выброшены из своих родительских планетных систем после гравитационного взаимодействия с другими телами, например, с другими планетами в системе. Теории образования планет предсказывают, что такие планеты-изгои обычно должны быть меньше Земли.
Как объясняет соавтор исследования Радек Полесский, запуск телескопа Нэнси Грэйс Роман, который запланирован на середину 2020-х годов, позволит значительно расширить наблюдение за планетами-бродягами, поскольку этот аппарат значительно чувствительнее, чем эксперимент OGLE.