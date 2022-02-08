В Млечном Пути нашли черную дыру-изгоя, блуждающую по Галактике

Исследователи заявляют, что существование изолированной черной дыры доказано впервые.

Астрономы сообщили об обнаружении первой в своем роде черной дыры, блуждающей по Галактик в одиночестве. Объект дал знать о себе, когда прошел перед фоновой звездой, искажая свет своей чрезвычайной гравитацией.

По оценкам ученых, в Млечном Пути содержится несколько миллионов черных дыр, но обнаружить их очень сложно, поскольку это самые темные из возможных объектов, находящиеся на фоне остального космоса.

Многие черные дыры «сообщают» о своем присутствии различными способами, такими как горячие яркие диски вещества, вращающиеся вокруг них, вспышки света, когда они поглощают звезды, или гравитационные волны, когда они сталкиваются. Но уже давно предсказано, что существуют черные дыры, находящиеся вдали от других объектов.

Существует способ обнаружить такие черные дыры – гравитационное линзирование. Когда они движутся перед фоновым источником света, интенсивная гравитация слегка искажает этот свет, смещая его и делая ярче. В течение десятилетий астрономы следили за событиями гравитационного линзирования, которые нельзя объяснить видимыми объектами, такими как звезды и галактики, что предполагает, что за ними стоит невидимая черная дыра.

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В 2011 году два отдельных проекта – «Наблюдения микролинзирования в астрофизике» (MOA) в Новой Зеландии и «Эксперимент оптического гравитационного линзирования» (OGLE) в Чили – обнаружили звезду, которая, казалось, стала ярче. В течение следующих шести лет исследователи периодически проверяли звезду с помощью телескопа «Хаббл», чтобы увидеть, как меняется ее свет. Оказалось, что звезда не только продолжала менять яркость, но и ее видимое положение на небе, казалось, слегка сместилось, указывая на событие гравитационного микролинзирования.

Тщательный анализ показал, что объект не излучал собственного света, и команда подсчитала, что его масса примерно в семь раз превышает массу Солнца. Это стандартная масса черной дыры, но она слишком тяжелая для нейтронной звезды или белого карлика.

Исследователи также смогли определить, что черная дыра находится на расстоянии чуть более 5000 световых лет от Земли и движется со скоростью около 45 км в секунду. Это говорит о том, что она, вероятно, была «выброшена» породившей ее сверхновой, отправив ее в одинокое путешествие по галактике.

Астрономы, участвовавшие в исследовании, говорят, что это первое однозначное обнаружение изолированной черной дыры. Однако статья еще не прошла рецензирование, будучи опубликованной на онлайн-сервере препринтов arXiv.

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