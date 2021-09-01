В Млечном Пути нашли настолько странный объект, что его прозвали «Несчастный случай»

Во Вселенной есть много типов звезд, и у ученых есть целая система для их классификации по температуре, размеру и яркости. Тем не менее, недавно обнаруженный объект, предполагает, что исследователи столкнулись с чем-то принципиально новым.

Астрономы уже дали неофициальное название этому объекту — «Несчастный случай». Он представляет собой нечто похожее на коричневого карлика — это класс объектов, который также известен, как «неудавшиеся звезды». Однако запутанный спектр этого объекта предполагает, что он может быть почти таким же старым, как Вселенная.

Поскольку все другие коричневые карлики, обнаруженные на сегодняшний день, значительно моложе, это означает, что может существовать целая популяция очень старых карликов, которых мы просто не замечали, потому что они выглядят не так, как мы ожидаем.

Коричневые карлики считаются субзвездными объектами, которые обладают промежуточными физическими характеристиками между самыми массивными планетами и самыми маленькими звездами. Они могут поддерживать термоядерные реакции в своих недрах, в частности сжигать дейтерий — изотоп водорода с протоном и нейтроном в ядре вместо одного протона. Его температура и давление плавления ниже, чем температура и давление плавления водорода.