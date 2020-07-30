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Космос

В Млечном Пути нашли останки древнейшего шарового скопления

Михаил Сысоев
30 июля 2020
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Представление художника о звездном потоке, охватывающем Млечный Путь
Фото: James Josephides
Звездный поток Феникс оказался своеобразным кладбищем звезд, которые сформировались во время молодой Вселенной.

Когда-то в далеком прошлом через Млечный Путь пронесся сгусток звезд, и сильнейшие гравитационные эффекты нашей галактики разорвали его на части. Гравитация превратила сгусток в «большой кусок спагетти», полный звезд, который теперь вращается вокруг центра Млечного Пути.

Новое исследование, которое стало часть проекта по изучению звездных потоков, описало этот вытянутый поток звезд, известный как Феникс, и показало его необычное происхождение. 

«Феникс — это длинный, тонкий поток. Его длина составляет 27 000 световых лет, а ширина — всего 150 световых лет. Этот кусок спагетти по всем признакам был разорван нашей галактикой», — Джерайнт Льюис, соавтор исследования из Университета в Сиднее.

По словам Льюиса, поток происходит из шарового скопления, содержащего десятки или даже сотни тысяч звезд и тесно связанного гравитацией. Млечный Путь содержит около 150 таких скоплений, и они хорошо известны астрономам. Однако шаровое скопление, которое было прародителем потока Феникс является очень своеобразным. 

«Этот поток исходит из кластера, который, по нашему пониманию, не должен был существовать», — Даниэль Цукер, ведущий автор исследования из Университета Маккуори.

Команда изучила ярких красных гигантов из потока, чтобы понять их химию и рашифровать, какие элементы в них содержатся. Большинство шаровых скоплений, о которых известно ученым, содержат элементы, более тяжелые, чем водород и гелий, что увеличивает их «металличность».

Все тяжелые элементы во Вселенной образовались в ходе термоядерных реакций в недрах звезд. Сменяя друг друга, они наполняли космос материалом, из которого образовывались новые звезды, а содержание «металлов» в них каждый раз возрастало. Однако металличность звезд потока Феникса оказалась на уровне лишь 0,3-0,4% от металличности Солнца. Наблюдать подобное скопление ученым до сих пор не доводилось.

Это говорит о древнем происхождении шарового скопления, когда Вселенная была довольно молодой, и указывает на среду, в которой могло образоваться шаровое скопление, и которое больше не существует. По словам исследователей, мы поймали поток Феникса в конце его жизни, «смятого» гравитацией Млечного Пути в тонкий поток спагетти, который мы видим сегодня.

«Если бы мы могли взглянуть на гало Млечного Пути миллиарды лет назад, то увидели бы больше таких объектов», — Джерайнт Льюис.

Как отмечают исследователи, в конечном итоге гравитация нашей галактики окончательно разрушит поток, и составляющие его звезды разбредутся по гало, найдя собственную новую орбиту.

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