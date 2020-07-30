В Млечном Пути нашли останки древнейшего шарового скопления

Команда изучила ярких красных гигантов из потока, чтобы понять их химию и рашифровать, какие элементы в них содержатся. Большинство шаровых скоплений, о которых известно ученым, содержат элементы, более тяжелые, чем водород и гелий, что увеличивает их «металличность».

Все тяжелые элементы во Вселенной образовались в ходе термоядерных реакций в недрах звезд. Сменяя друг друга, они наполняли космос материалом, из которого образовывались новые звезды, а содержание «металлов» в них каждый раз возрастало. Однако металличность звезд потока Феникса оказалась на уровне лишь 0,3-0,4% от металличности Солнца. Наблюдать подобное скопление ученым до сих пор не доводилось.

Это говорит о древнем происхождении шарового скопления, когда Вселенная была довольно молодой, и указывает на среду, в которой могло образоваться шаровое скопление, и которое больше не существует. По словам исследователей, мы поймали поток Феникса в конце его жизни, «смятого» гравитацией Млечного Пути в тонкий поток спагетти, который мы видим сегодня.