В Млечном Пути нашли останки древнейшего шарового скопления
Когда-то в далеком прошлом через Млечный Путь пронесся сгусток звезд, и сильнейшие гравитационные эффекты нашей галактики разорвали его на части. Гравитация превратила сгусток в «большой кусок спагетти», полный звезд, который теперь вращается вокруг центра Млечного Пути.
Новое исследование, которое стало часть проекта по изучению звездных потоков, описало этот вытянутый поток звезд, известный как Феникс, и показало его необычное происхождение.
По словам Льюиса, поток происходит из шарового скопления, содержащего десятки или даже сотни тысяч звезд и тесно связанного гравитацией. Млечный Путь содержит около 150 таких скоплений, и они хорошо известны астрономам. Однако шаровое скопление, которое было прародителем потока Феникс является очень своеобразным.
Команда изучила ярких красных гигантов из потока, чтобы понять их химию и рашифровать, какие элементы в них содержатся. Большинство шаровых скоплений, о которых известно ученым, содержат элементы, более тяжелые, чем водород и гелий, что увеличивает их «металличность».
Все тяжелые элементы во Вселенной образовались в ходе термоядерных реакций в недрах звезд. Сменяя друг друга, они наполняли космос материалом, из которого образовывались новые звезды, а содержание «металлов» в них каждый раз возрастало. Однако металличность звезд потока Феникса оказалась на уровне лишь 0,3-0,4% от металличности Солнца. Наблюдать подобное скопление ученым до сих пор не доводилось.
Это говорит о древнем происхождении шарового скопления, когда Вселенная была довольно молодой, и указывает на среду, в которой могло образоваться шаровое скопление, и которое больше не существует. По словам исследователей, мы поймали поток Феникса в конце его жизни, «смятого» гравитацией Млечного Пути в тонкий поток спагетти, который мы видим сегодня.
Как отмечают исследователи, в конечном итоге гравитация нашей галактики окончательно разрушит поток, и составляющие его звезды разбредутся по гало, найдя собственную новую орбиту.
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