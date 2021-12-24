В Млечном Пути нашли рекордное множество одиноких планет-изгоев

Планеты-изгои – это трудноуловимые космические объекты, массы которых сравнимы с массами планет Солнечной системы. Однако, в отличие от любых хорошо знакомых нам планет, такие планеты не привязаны ни к одной звезде и просто бродят в космическом пространстве.
До сих пор таких планет было известно немного. Однако теперь группа астрономов нашла в нашей Галактике по меньшей мере 70 новых планет-сирот. Открытие крупнейшей на сегодня группы космических изгоев – важный шаг к пониманию происхождения и свойств этих таинственных галактических странников, пишут исследователи.
Большинство экзопланет в нашей галактике обнаруживаются только благодаря звездам, рядом с которыми они расположены. Когда планета слишком мала или слишком далека, чтобы ее можно было увидеть напрямую, ученые могут обнаружить ее по небольшому гравитационному притяжению, которое она оказывает на свою звезду (метод лучевой скорости), или по блеску системы, которое ослабляется, когда планета проходит перед звездой (метод транзита).
Оба этих метода не работают в случае с планетами-сиротами, которые не связаны гравитацией ни с одной звездой. Планеты-изгои находятся на отдалении от любых источников света, которые помогли бы их обнаружить. Поэтому исследователи воспользовались тем, что за несколько миллионов лет, прошедших со времени их образования, эти планеты все еще достаточно горячи, чтобы светиться самим по себе.
Это делает одиноких и скрытных изгоев видимыми для чувствительных камер, установленных на больших телескопах. В близкой к Солнцу области звездообразования, расположенной в верхней части созвездиях Скорпиона и Змееносца, группа исследователей нашла по меньшей мере 70 новых «бродячих планет», которые по массе сравнимы с Юпитером. Чтобы найти такое большое количество планет-изгоев, группа использовала данные, полученные многими наземными и космическими телескопами на протяжении примерно 20 лет.
Астрономы пользовались данными наблюдений с телескопами ESO в Чили: Очень Большим телескопом (VLT), Астрономическим обзорным телескопом видимого и инфракрасного диапазона (VISTA), Обзорным телескопом VLT (VST) и 2,2-метровым телескопом MPG/ESO, а также другими инструментами.
«Подавляющее большинство наших данных получено в обсерваториях ESO, что сыграло решающую роль в успехе этого исследования. Большое поле зрения и уникальная чувствительность оказались ключевыми факторами. Мы проанализировали десятки тысяч широкоугольных снимков, полученных инструментами ESO. Все это соответствовало сотням часов наблюдений и буквально десяткам терабайт единиц информации», – поясняет Эрве Бюи, астроном из Астрофизической лаборатории в Бордо.
По словам Бюи, исследование лишь приблизило нас к пониманию того, сколько на самом деле планет-изгоев может бродить по просторам Млечного Пути без родительских звезд. «В Млечном Пути может оказаться несколько миллиардов свободно блуждающих гигантских планет», – говорит он.
Изучая обнаруженные планеты, астрономы могут найти объяснение тому, как именно формируются эти таинственные объекты. Некоторые ученые считают, что бродячие планеты могут образовываться при сжатии газовых облаков, которые слишком малы, чтобы из них могла сконденсироваться звезда. По другой версии, эти планеты были выброшены из родительской планетной системы. Но какой из механизмов более вероятен, пока остается неясным.