В Млечном Пути нашли рекордное множество одиноких планет-изгоев

Большинство экзопланет в нашей галактике обнаруживаются только благодаря звездам, рядом с которыми они расположены. Когда планета слишком мала или слишком далека, чтобы ее можно было увидеть напрямую, ученые могут обнаружить ее по небольшому гравитационному притяжению, которое она оказывает на свою звезду (метод лучевой скорости), или по блеску системы, которое ослабляется, когда планета проходит перед звездой (метод транзита).

Оба этих метода не работают в случае с планетами-сиротами, которые не связаны гравитацией ни с одной звездой. Планеты-изгои находятся на отдалении от любых источников света, которые помогли бы их обнаружить. Поэтому исследователи воспользовались тем, что за несколько миллионов лет, прошедших со времени их образования, эти планеты все еще достаточно горячи, чтобы светиться самим по себе.

Это делает одиноких и скрытных изгоев видимыми для чувствительных камер, установленных на больших телескопах. В близкой к Солнцу области звездообразования, расположенной в верхней части созвездиях Скорпиона и Змееносца, группа исследователей нашла по меньшей мере 70 новых «бродячих планет», которые по массе сравнимы с Юпитером. Чтобы найти такое большое количество планет-изгоев, группа использовала данные, полученные многими наземными и космическими телескопами на протяжении примерно 20 лет.