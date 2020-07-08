В Млечном Пути нашли звездный поток, рожденный вне пределов нашей галактики

Группа астрофизиков во главе с Линой Несиб из Калифорнийского технологического университета объявила об открытии звездного потока, который может служить первым свидетельством того, что карликовая галактика слилась с диском Млечного пути.

Предполагается, что эти звездные потоки представляют собой шаровые скопления или карликовые галактики, вытянутые вдоль своей орбиты приливными силами более крупной галактики вплоть до полного разрушения. Звездное скопление получило имя Нюкта в честь греческой богини, которая в мифологии представляет собой персонификацию ночной темноты. Открытие было сделано необычным путем, который отражает многогранность астрономии и астрофизики.

Несиб изучает звездную кинематику, которая включает в себя измерение скоростей звезд Млечного Пути и его галактик-спутников наряду с измерением внутренней кинематики более далеких галактик. Согласно звездной кинематике, «если есть какие-то скопления звезд, которые движутся вместе определенным образом, это обычно говорит нам, что есть причина, по которой они движутся вместе».

С 2014 года исследователи из группы университетов в США разрабатывают высокодетализированные симуляции реалистичных галактик в рамках проекта под названием FIRE (Feedback In Realistic Environments). Это моделирование включает в себя всё, что ученые знают о том, как галактики формируются и развиваются. Начиная с виртуального эквивалента начала времени, симуляции производят галактики, которые выглядят и действуют так же, как наша.

Одновременно с проектом FIRE, космическая обсерватория Gaia запущенная в 2013 году Европейским космическим агентством, начала работу над созданием точной трехмерной карты из миллиарда звезд по всей галактике Млечный Путь и за ее пределами.