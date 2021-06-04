В Млечном Пути обнаружили кандидата в магнетары. Это чрезвычайно редкий космический объект

3 июня короткая вспышка рентгеновского излучения вблизи галактической плоскости привлекла внимание телескопа Swift Burst Alert Telescope (BAT). Последующие наблюдения и анализ, похоже, подтверждают, что вспышка была испущена ранее неизвестным магнетаром, получившим название Swift J1555.2-5402.

Учитывая, как мало магнетаров ученые идентифицировали в Млечном Пути, любое новое открытие может значительно улучшить наше понимание этих загадочных объектов.

С магнетарами связаны самые мощные и яркие взрывы во Вселенной. Это особый тип нейтронных звезд, которые при диаметре всего 12-30 км имеют массу, превышающую солнечную. Нейтронные звезды обычно образуются после коллапса железного ядра массивной звезды больше девяти масс Солнца, когда внешние слои звезды выбрасываются в межзвездное пространство в результате гигантского взрыва, называемого сверхновой с коллапсом ядра.

В прошлом году ученые выдвинули теорию, согласно которой быстро вращающиеся нейтронные звезды рождаются в коллапсирующих массивных звездах, а сильное магнитное поле появляется у них позже, благодаря усилению ранее существовавших слабых полей.