В Млечном Пути обнаружили кандидата в магнетары. Это чрезвычайно редкий космический объект

3 июня короткая вспышка рентгеновского излучения вблизи галактической плоскости привлекла внимание телескопа Swift Burst Alert Telescope (BAT). Последующие наблюдения и анализ, похоже, подтверждают, что вспышка была испущена ранее неизвестным магнетаром, получившим название Swift J1555.2-5402.
Учитывая, как мало магнетаров ученые идентифицировали в Млечном Пути, любое новое открытие может значительно улучшить наше понимание этих загадочных объектов.
С магнетарами связаны самые мощные и яркие взрывы во Вселенной. Это особый тип нейтронных звезд, которые при диаметре всего 12-30 км имеют массу, превышающую солнечную. Нейтронные звезды обычно образуются после коллапса железного ядра массивной звезды больше девяти масс Солнца, когда внешние слои звезды выбрасываются в межзвездное пространство в результате гигантского взрыва, называемого сверхновой с коллапсом ядра.
В прошлом году ученые выдвинули теорию, согласно которой быстро вращающиеся нейтронные звезды рождаются в коллапсирующих массивных звездах, а сильное магнитное поле появляется у них позже, благодаря усилению ранее существовавших слабых полей.
Как следует из названия, у магнетаров невероятно мощное магнитное поле — примерно в тысячу раз мощнее, чем у обычной нейтронной звезды, и в квадриллион раз сильнее, чем у Земли. На сегодняшний день известно всего 24 магнетара и еще шесть объектов ждут подтверждения.
Сложность изучения магнетаров связана не только с их размерами. Продолжительность жизни этих объектов составляет около миллиона лет. Кроме того, всего через 10 тысяч лет их активность и излучение рентгеновских лучей прекращается.
Объект Swift J1555.2-5402 был обнаружен благодаря вспышке рентгеновского излучения. Затем были проведены последующие наблюдения с использованием телескопа NASA Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER). Астрономы отмечают, что NICER обнаружил когерентные пульсации, характерные для магнетара, «что подтверждает, что короткий импульс действительно был испущен новым магнитаром».
Однако окончательное подтверждение принадлежности объекта к магнетарам должно состояться позже.