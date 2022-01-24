В Млечном пути обнаружили угольно-черную экзопланету

Исследователи обнаружили самую темную планету Галактики, внеземной мир чернее угля, получивший обозначение TrES-2b. Экзопланета размером с Юпитер была найдена космической обсерваторией «Кеплер» возле солнцеподобной звезды GSC 03549-02811, расположенной на расстоянии 750 световых лет от нас в созвездии Дракона.

Исследователи обнаружили, что этот газовый гигант отражает менее одного процента солнечного света, который он получает, что делает его самой темной планетой или луной из когда-либо обнаруженных.

Юпитер имеет в основном водородную атмосферу со светоотражающими облаками замороженного аммиака и других соединений. TrES-2b также в основном состоит из водорода, но планета кипит при 1800 градусах по Цельсию, поскольку находится всего в 4,8 миллионах километрах от своей звезды – более чем в 160 раз ближе, чем Юпитер к Солнцу.

При экстремальных температурах твердые вещества, такие как натрий и калий, испаряются, превращаясь в газы, которые впоследствии очень тонко диспергируются. Атмосфера планеты содержит миллион атомов водорода на каждую молекулу калия или натрия. Однако эти молекулы настолько эффективно поглощают свет, что планета отражает гораздо меньше света, чем можно было бы ожидать, даже под сильным светом ближайшей звезды.