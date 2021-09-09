В NASA объявили дату запуска телескопа Джеймса Уэбба

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства установило дату запуска космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST). Если все пойдет по плану, долгожданная флагманская миссия выйдет на орбиту 18 декабря 2021 года из Французской Гвианы на борту ракеты Ariane 5.

Несколько недель назад был завершен заключительный этап испытаний телескопа, после чего его упаковали в контейнеры на объектах Northropp Grumman в Калифорнии. Основные компоненты ракеты Ariane 5, которая выведет телескоп на орбиту, прибыли на стартовую площадку во Французской Гвиане на прошлой неделе.

В течение нескольких следующих месяцев компоненты телескопа будут переправлены на корабле во Французскую Гвиану через Панамский канал.