В NASA объявили дату запуска телескопа Джеймса Уэбба

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства установило дату запуска космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST). Если все пойдет по плану, долгожданная флагманская миссия выйдет на орбиту 18 декабря 2021 года из Французской Гвианы на борту ракеты Ariane 5.
Несколько недель назад был завершен заключительный этап испытаний телескопа, после чего его упаковали в контейнеры на объектах Northropp Grumman в Калифорнии. Основные компоненты ракеты Ariane 5, которая выведет телескоп на орбиту, прибыли на стартовую площадку во Французской Гвиане на прошлой неделе.
В течение нескольких следующих месяцев компоненты телескопа будут переправлены на корабле во Французскую Гвиану через Панамский канал.
Ariane 5 доставит телескоп прямо на точную переходную орбиту к месту назначения, второй точке Лагранжа (L2). После отделения от пусковой установки Уэбб продолжит свой четырехнедельный долгий путь к L2 в одиночку.
Телескоп будет наблюдать Вселенную в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне — на длинах волн, превышающих видимый свет. Для этого он оснащен набором современных фотоаппаратов, спектрографов и коронографов.
Предполагается, что в число возможностей нового телескопа войдет непосредственное наблюдение экзопланет. Также он изучит объекты внутри Солнечной системы. В числе первых его зеркала будут направлены на спутник Юпитера Европу и на спутник Сатурна — Энцелад.
Идея запуска телескопа возникла в NASA еще в 1997 году. Тогда старт миссии, получившей имя второго руководителя NASA Джеймса Уэбба, планировался на 2007-й год, но с тех пор переносился 19 раз.