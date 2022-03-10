В NASA озаботились возможностью сексуальных контактов в космосе

Эксперты говорят, что физическая близость между людьми в условиях отсутствия гравитации будет сопряжена с трудностями. Америку нам этим не открыли.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства на этой неделе объявило, что планирует изучить вопрос сексуальных отношений между людьми в космосе. Такое заявление в ведомстве было сделано в ответ на запрос пяти канадских ученых, озаботившихся этим вопросом.

Для успеха миссий в дальнем космосе и строительства внеземных поселений важно понимать, как в условиях отсутствия гравитации будет происходить сексуальный контакт между людьми, объяснили ученые из Университета Конкордия в Монреале.

Представители NASA долгое время избегали вопросов о сексе между астронавтами, категорически настаивая на том, что «люди никогда не занимались сексом в космосе».

Теперь космическое агентство признало, что настало время подумать о том, чтобы найти способ исследовать этот щекотливый вопрос (помимо испытаний с животными в космосе).

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«Наша программа исследований работает над смягчением рисков, связанных с полетом человека в космоc, и изучает способы помочь экипажам работать вместе и оставаться эмоционально стабильными во время полета. Если в будущем мы выявим ​​потребность в более глубоком изучении репродуктивного здоровья в космосе, NASA предпримет соответствующие шаги», – заявил представитель ведомства.

В заявлении ведомства говорится, что в настоящее время не планируется подробного изучения этой темы, но она может стать актуальной по мере приближения к пилотируемым миссиям на Марс.

Ожидается, что путешествие на Красную планету и обратно на Землю займет от семи до девяти месяцев в каждую сторону. При этом участники миссии проживут более года на поверхности Марса под куполами. Также существуют планы по созданию ряда новых частных космических станций, которые, вероятно, будут включать места для космических туристов. На них пары могли бы провести значительное количество времени в космосе.

Физик и астроном Джон Миллис заявил, что возможность секса в космосе может быть затруднена прежде всего для женщин поскольку в отсутствии гравитации «вагинальные жидкости будут скапливаться в месте выделения».

«Это не обязательно подавит возбуждение, но я думаю, что это может быть неудобно или неприятно», – говорит Миллис.

В NASA отмечают, что астронавты уже изучали основы репродуктивной физиологии у нескольких видов животных на МКС. В экспериментах участвовали плодовые мушки, черви, улитки, рыбы, медузы, лягушки и грызуны.

Однако исследование, проведенное в 2018 году, показало, что данные этих экспериментов «скудны, часто противоречивы и не дают достаточно информации, чтобы окончательно сказать, могут ли [репродуктивные] физиологические процессы быть безопасными и успешными в космической среде».