В NASA подтвердили высадку женщины-астронавта на Луну в 2024 году

В рамках миссии Artemis 1 планируется беспилотный полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Сейчас Orion находится на окончательной сборке и проверке перед запуском, включая установку четырех солнечных батарей космического корабля.

Брайденстайн также назвал базовую стоимость разработки SLS, которая составляет 9,1 миллиарда долларов, и обязательства по поддержке наземных систем миссии в 2,4 млрд долларов.

На втором этапе миссии состоится первый полет с экипажем из четырех астронавтов и облет Луны по траектории свободного возврата. Artemis 2 стартует в 2022 или 2023 году.

Полет с высадкой на Луну запланирован на 2024 год. Двое астронавтов пробудут на поверхности спутника нашей планеты около недели.

Конечной целью миссии «Артемида» станет создание на Луне постоянной базы, рассчитанной на 15 лет эксплуатации. По планам NASA, это должно произойти после 2028 года.

Хотите узнать, где сейчас находится марсоход Perseverance? Вот сайт от NASA, чтобы вы могли проверить.