В NASA решили, кто повезет на Землю марсианский грунт. И это не Илон Маск

Образцы породы с Красной планеты прибудут на нашу планету в 2030-х годах.

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin выиграла тендер NASA на создание ракеты, которая впервые в истории доставит на Землю образцы марсианской породы в 2030-х годах.

Речь идет об образцах, которые собирает марсоход Perseverance, высадившийся на Марс в феврале 2021 года. Изначально одной из целей миссии была доставка марсианских пород на Землю, но Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства не планировало осуществлять этот этап проекта собственными силами.

NASA последовательно идет по пути сотрудничества с коммерческими космическими проектами. В мае 2020 года Илон Маск стал первым в истории предпринимателем, запустившим корабль с людьми на борту на околоземную орбиту. Его компания SpaceX теперь отправляет астронавтов к Международной космической станции (МКС).

Кроме того, SpaceX вплоть до конца 2021 года боролась с компанией миллиардера Джеффа Безоса Blue Origin за право отправить людей на Луну в рамках миссии «Артемида» (Artemis).

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Также представители NASA объявили, что до конца десятилетия к МКС присоединят несколько коммерческих модулей. Цель состоит в том, чтобы в конечном итоге они разделились и образовали собственную коммерческую станцию, присоединившись как минимум к трем другим частным орбитальным объектам, которые будут запущены до 2030 года. Саму же МКС затопят в 2031 году.

Согласно планам NASA, ракета с еще одним марсоходом отправится к Красной планете не ранее 2026 года. Новый ровер заберет образцы у Perseverance, а затем ракета отправится на орбиту Марса, где состоится стыковка с другим кораблем, который доставит грунт на Землю.

Perseverance добыл первый образец марсианской породы в сентябре 2021 года. Основная задача марсохода – поиск признаков жизни на Красной планете. Ровер исследует геологию и климат Марса, чтобы определить, возможна ли в будущем колонизация планеты людьми.

Lockheed Martin на протяжении длительного времени является крупнейшим в мире разработчиком и производителем вооружения и военной техники по объему заключенных контрактов со структурами федерального правительства США.