В NASA уже несколько дней пытаются спасти планету от падения астероида (но все это – лишь учения)

Как выяснили ученые, в настоящее время и в ближайшем будущем ни один астероид или иной космический объект не угрожает нашей планете. Однако ситуация может измениться, и в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства серьезно готовятся к такой ситуации.

Центр исследований околоземных объектов Лаборатории реактивного движения NASA предложил экспертам предотвратить падение на Землю крупного астероида. Конечно, на самом деле никакого астероида нет – но его реалистичную модель создали специально для учений и участники эксперимента реагируют на угрозу со всей серьезностью – им и впрямь предстоит спасти мир от смертельной катастрофы.

В течение пятидневных учений участники берут на себя различные роли – национального правительства, космического агентства, астрономов, органов гражданской защиты и прочих.

Группа ежедневно проводит брифинги, на которых обсуждает масштаб смоделированной угрозы и вырабатывает меры соответствующего реагирования.