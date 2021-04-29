В NASA уже несколько дней пытаются спасти планету от падения астероида (но все это – лишь учения)
Как выяснили ученые, в настоящее время и в ближайшем будущем ни один астероид или иной космический объект не угрожает нашей планете. Однако ситуация может измениться, и в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства серьезно готовятся к такой ситуации.
Центр исследований околоземных объектов Лаборатории реактивного движения NASA предложил экспертам предотвратить падение на Землю крупного астероида. Конечно, на самом деле никакого астероида нет – но его реалистичную модель создали специально для учений и участники эксперимента реагируют на угрозу со всей серьезностью – им и впрямь предстоит спасти мир от смертельной катастрофы.
В течение пятидневных учений участники берут на себя различные роли – национального правительства, космического агентства, астрономов, органов гражданской защиты и прочих.
Группа ежедневно проводит брифинги, на которых обсуждает масштаб смоделированной угрозы и вырабатывает меры соответствующего реагирования.
Учения стартовали 26 апреля, и их подробности доступны на сайте NASA. Это седьмое мероприятие подобного рода, и оно проводится каждые два года. В 2019 году эксперты случайно разрушили Нью-Йорк в попытке спасти Денвер, так что успешное выполнение задания и на этот раз совершенно не гарантировано.
Сценарий нынешней угрозы выглядит следующим образом. 19 апреля 2021 года астрономы на Гавайях обнаружили астероид под названием 2021 PDC. Объект находится на расстоянии 57 миллионов километров от Земли, и его максимальное сближение с нашей планетой состоится 20 октября 2021 года. Первоначально вероятность столкновения оценивалась как 1 к 2500, однако она была основана только на двухдневных наблюдениях. Точный размер 2021 PDC определить невозможно: он оценивается от 35 до 700 метров.
Сценарий резко ухудшился уже в первый день учений. Участникам сообщили, что вероятность столкновения астероида с Землей теперь составляет 5 процентов. Кроме того, группе показали карту, на которой была отмечена возможная зона столкновения, включающая Европу и Северную Африку.
Обладая этими знаниями, команда приступила к поиску стратегий ликвидации угрозы. Они рассмотрели возможность изменить орбиту астероида или уничтожить его ядерным оружием. Однако, подумав над этим, команда пришла к выводу, что невозможно в столь короткие сроки подготовить и запустить способный выполнить такую задачу космический корабль.
На третий день (день 3 предполагает, что с момента обнаружения астероида прошло два месяца) команде дали более точный географический диапазон предполагаемого удара: область в центральной Европе протяженностью 800 километров в длину и 250 километров в ширину.
Среди находящихся под угрозой стран – Германия, Чехия, Австрия, Словения и Хорватия. Размер астероида был оценен в 140 метров. Такой объект может повлиять на жизни до миллиона человек с вероятностью 21%, а вероятность того, что пострадают более 100 000 человек составляет 74%. Худший сценарий предполагает, что в результате падения астероида пострадает 6,6 миллиона человек. Основные опасности – взрыв в воздухе, сам удар и «тепловое повреждение».
В последнем отчете группа сообщила, что «варианты смягчения последствий в космосе невозможны, поэтому чрезвычайное гражданское реагирование имеет решающее значение». «Правительственные чиновники» готовятся к массовой эвакуации населения, и в ближайшее время мы узнаем, как удалось справиться с этой масштабной проблемой.
Усилия ученых по предотвращению столкновения астероидов с Землей включают создание мощных телескопов, таких как NEO Surveyor, готовящийся к запуску в 2025 году. Он будет оснащен инфракрасным прибором для поиска околоземных объектов.
Кроме того, в 2022 году должен состояться первый в истории эксперимент по изменению траектории космического объекта. Для этого ударный зонд DART врежется в спутник астероида Дидим. Ученые сообщают, что этот астероид совершенно безопасен для нашей планеты, даже в случае значительного изменения его орбиты.