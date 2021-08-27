В NASA завершили испытания телескопа Джеймса Уэбба

Представители NASA объявили о завершении испытаний космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), который теперь отправится по воде на космодром Куру на северо-восточном побережье Южной Америки.
После того, как телескоп прошел все испытания, инженеры сложили поддоны солнцезащитных козырьков, уложили центральную башню и «упаковали» все вместе, чтобы эти компоненты можно было разместить в транспортном контейнере. Все приготовления должны быть завершены в сентябре.
Оказавшись на космодроме, JWST будет упакован в обтекатель ракеты-носителя Ariane 5 и отправится в космос предположительно в октябре-ноябре. Джеймс Уэбб будет работать во второй точке Лагранжа системы Солнце-Земля на расстоянии более миллиона километров от нашей планеты, поэтому, в отличие от «Хаббла», астронавты не смогут навестить его для ремонта или модернизации.
Ожидается, что научные наблюдения начнутся примерно через полгода после запуска. Телескоп будет сканировать космос в инфракрасном диапазоне не менее десяти лет.
Телескоп Джеймса Уэбба представляет собой орбитальную инфракрасную обсерваторию с диаметром зеркала 6,5 метра и массой 6,2 тонны. Планируется, что он обнаружит свет первых звезд и галактик, сформированных после Большого взрыва и поможет астрофизикам узнать о том, когда и где началась реионизация Вселенной, и что ее вызвало.
Предполагается, что в число возможностей нового телескопа войдет непосредственное наблюдение экзопланет. Также он изучит объекты внутри Солнечной системы. В числе первых его зеркала будут направлены на спутник Юпитера Европу и на спутник Сатурна – Энцелад.
Разработка телескопа началась еще в конце прошлого века, однако завершение его сборки (и запуск) неоднократно переносились.