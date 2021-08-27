В NASA завершили испытания телескопа Джеймса Уэбба

Представители NASA объявили о завершении испытаний космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), который теперь отправится по воде на космодром Куру на северо-восточном побережье Южной Америки.

После того, как телескоп прошел все испытания, инженеры сложили поддоны солнцезащитных козырьков, уложили центральную башню и «упаковали» все вместе, чтобы эти компоненты можно было разместить в транспортном контейнере. Все приготовления должны быть завершены в сентябре.

Оказавшись на космодроме, JWST будет упакован в обтекатель ракеты-носителя Ariane 5 и отправится в космос предположительно в октябре-ноябре. Джеймс Уэбб будет работать во второй точке Лагранжа системы Солнце-Земля на расстоянии более миллиона километров от нашей планеты, поэтому, в отличие от «Хаббла», астронавты не смогут навестить его для ремонта или модернизации.