В небе над Сочи сгорел яркий метеор: видео

Жители Сочи сообщили о метеороиде, пролетевшем над городом в районе Лазаревского. Предположительно, космический объект сгорел, не долетев до поверхности Земли, но успел попасть на видео.
По словам ученых Южного Федерального института, метеориты часто сгорают в земной атмосфере, однако в большинстве случаев это остается незамеченным. В этот раз объект попал на многочисленные камеры, потому что в этот момент в Сочи было ясное ночное небо.
Заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов отметил, что объект, который местные жители приняли за метеорит, нужно считать болидом.
Он пояснил, что падение болида связано с сезоном мощного метеорного потока Геминиды. Он проходит с 4 по 17 декабря, его пик придется на 14 декабря.
Наблюдать и исследовать явление будет внутренняя болидная сеть. В настоящее время, по словам ученого, благодаря камерам видеоконтроля, наблюдать за болидами можно с разных сторон. Всего же ежесуточно на Землю выпадает около 300 тонн метеоритного вещества.