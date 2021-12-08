В небе над Сочи сгорел яркий метеор: видео

По словам ученых Южного Федерального института, метеориты часто сгорают в земной атмосфере, однако в большинстве случаев это остается незамеченным. В этот раз объект попал на многочисленные камеры, потому что в этот момент в Сочи было ясное ночное небо.

Заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского государственного университета Александр Иванов отметил, что объект, который местные жители приняли за метеорит, нужно считать болидом.