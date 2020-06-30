В недрах Урана и Нептуна идут алмазные дожди. Теперь мы знаем почему

Глубоко в недрах Нептуна и Урана могут идти «дожди» из алмазов. Теперь ученые представили новые экспериментальные данные, показывающие, как это возможно.

Атмосфера как Урана, так и Нептуна, состоит в основном из гелия и водорода, но глубже находятся более тяжелые элементы и вещества, в том числе метан. Согласно гипотезе, на глубине около 7 000 км температура и давление достигают такой величины, что метан распадается на составляющие его элементы: углерод и водород. В результате более легкий водород поднимается в атмосферу, а углерод превращается в кристаллы алмаза и опускается к ядру планеты.

Чтобы продемонстрировать такой процесс немецкий физик Доминик Краус ранее использовал рентгеновскую дифракцию. Теперь Краус и его коллеги сделали еще один шаг вперед. Исследователи воспользовались уникальным оборудованием в лаборатории SLAC в Калифорнии.

При помощи лазера на свободных электронах LCLS (Linac Coherent Light Source) ученые нагрели до температуры в 5 000 Кельвинов (4 727 °C) стирол (C8H8), который заменил в эксперименте метан (CH4) как более соответствующий условиям, существующим на Нептуне и Уране. Кроме того, давление было увеличено до 1,5 миллиона бар.