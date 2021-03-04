В образцах с астероида Итокава нашли органические материалы, необходимые для возникновения жизни

Ученые-планетологи из Лондонского королевского университета Холлоуэя исследовали крупинку грунта, доставленного на Землю с астероида Итокава в рамках миссии Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) «Хаябуса» в 2010 году.

По результатам исследования впервые на поверхности астероида были найдены материалы, необходимые для жизни на Земле, включая органическое вещество и воду. Команда утверждает, что вода и органическое вещество возникли на самом астероиде, а не появились в результате столкновения с другим телом, что позволяет предположить, что Итакава эволюционировала в течение миллиардов лет.

Ученые утверждают, что это крупное открытие, которое может «переписать историю жизни на нашей планете», поскольку оно очень похоже на путь эволюции на ранней Земле.