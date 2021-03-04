В образцах с астероида Итокава нашли органические материалы, необходимые для возникновения жизни
Ученые-планетологи из Лондонского королевского университета Холлоуэя исследовали крупинку грунта, доставленного на Землю с астероида Итокава в рамках миссии Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) «Хаябуса» в 2010 году.
По результатам исследования впервые на поверхности астероида были найдены материалы, необходимые для жизни на Земле, включая органическое вещество и воду. Команда утверждает, что вода и органическое вещество возникли на самом астероиде, а не появились в результате столкновения с другим телом, что позволяет предположить, что Итакава эволюционировала в течение миллиардов лет.
Ученые утверждают, что это крупное открытие, которое может «переписать историю жизни на нашей планете», поскольку оно очень похоже на путь эволюции на ранней Земле.
«После детального изучения международной группой исследователей отдельного зерна, получившего прозвище Амазонка, было обнаружено как примитивное (ненагретое), так и обработанное (нагретое) органическое вещество в пределах десяти микрон (тысячная часть сантиметра). Нагретое органическое вещество указывает на то, что астероид в прошлом был нагрет до более чем 600 градусов по Цельсию. Присутствие ненагретого органического вещества очень близко к нему означает, что примитивная органика прибыла на поверхность Итокавы после того, как астероид остыл», — говорится в исследовании.
Это исследование показывает, что астероиды S-типа, такие как Итокава, содержат сырые ингредиенты для жизни.
По словам исследователей, именно астероиды S-типа чаще всего попадают на Землю.
Как отметили авторы работы, есть надежда, что анализ этого образца заложит основу для более детального анализа других образцов с астероидов.