В образцах с астероида Рюгу нашли строительные блоки жизни

Ученые обнаружили больше десятка аминокислот.

Исследователи, изучающие образцы, доставленные на Землю в декабре 2020 года японской миссией «Хаябуса-2», обнародовали результаты длительного химического анализа на научной конференции 2022 года, которая проходит в Техасе на этой неделе.

Образцы, собранные с поверхности и недр астероида Рюгу в 2018 и 2019 годах, показывают, из чего состоит околоземный астероид, и дают представление о самых ранних днях формирования нашей Солнечной системы.

Автоматическая межпланетная станция «Хаябуса-2» собрала 5,4 грамма каменистых гранул с астероида во время двух приземлений. В первом заходе было собрано вещество с поверхности Рюгу, а во второй раз был использован ударный инструмент для создания небольшого кратера и забора материала из него.

«Материал Рюгу – самый примитивный материал в Солнечной системе, который мы когда-либо изучали», – сказал на конференции Хисаёси Юримото, профессор геолого-геофизических исследований в Университете Хоккайдо и руководитель группы химического анализа миссии «Хаябуса-2».

По словам Юримото, Рюгу – хондритовый астероид, относящийся к группе CI. Он содержит большое количество углерода, воды, а также органические вещества, которые являются возможным источником «семян жизни», попавших на зарождающуюся Землю миллиарды лет назад.

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Но образцы из Рюгу несколько отличаются от других хондритов CI, которые исследователи видели ранее в метеоритах, упавших на Землю. Они кажутся более «примитивными» и имеют химический состав, который больше похож на материал ранней Солнечной системы, добавил Юримото. Причина в том, что они не были изменены взаимодействием с окружающей средой Земли.

Группа под руководством Хироси Нараоки из Университета Кюсю, которая искала органическое вещество в образцах с Рюгу, заявила в другом документе, представленном на конференции, что фрагменты Рюгу содержат больше углерода, водорода и азота, чем другие известные углеродсодержащие хондритовые астероиды.

Нараока и его команда также обнаружили в образцах более десяти типов аминокислот, в том числе глицин и L-аланин. Они являются строительными блоками белков, которые живые организмы производят на основе кода своей ДНК.

«В образцах мы обнаружили различные пребиотические органические соединения, в том числе протеиногенные аминокислоты, полиароматические углеводороды, подобные земной нефти, и различные соединения азота. Эти пребиотические органические молекулы могли распространиться по всей Солнечной системе, потенциально в виде межпланетной пыли с поверхности Рюгу, в результате удара или по другим причинам», – объяснил Нараока.