В одном из потоков Млечного пути одновременно родились 468 звезд

Ученые обнаружили в нашей галактике уже 8 292 звездных потоков – все они называются Тейями, в честь одной из титанид древнегреческой мифологии. Но недавно обнаруженный поток Тейя 456 оказался особенным.
Звездный поток — это редкая линейная структура, обращающая вокруг центра галактики, которая когда-то была шаровым скоплением или карликовой галактикой, но начала разлетаться и вытянулась вдоль орбиты под действием приливных сил.
После объединения нескольких наборов данных, снятых космическим телескопом Gaia, группа астрофизиков обнаружила, что все 468 звезд Тейя 456 родились одновременно и движутся в одном направлении.
Хотя исследователям давно известно, что звезды образуются группами, наиболее известные скопления имеют сферическую форму. Лишь недавно астрофизики начали находить новые узоры на небе. Они считают, что длинные цепочки звезд когда-то были плотными скоплениями, постепенно разрываемыми и растягиваемыми приливными силами.
«Мы обнаружили, что звезды формируют самые разнообразные структуры, а не просто сгустки. Они часто образуют потоки в небе. Десятилетиями мы не подозревали об их существовании, и только теперь начинаем находить», — говорит Эндрюс.
Звездный поток Тейя 456 протянулся более чем на 500 световых лет и его крайне тяжело обнаружить. Поток находится в галактической плоскости Млечного Пути и легко теряется на фоне 400 миллиардов звезд.
Эндрюс и его коллеги обнаружили, что 468 звезд в Тейя 456 имеют одинаковое содержание железа, а это означает, что звезды образовались одновременно около 100 миллионов лет назад. Также ученые изучили данные кривых блеска, которые фиксируют, как яркость звезд изменяется с течением времени.
«Если вы знаете, как движутся звезды, вы можете вернуться назад, чтобы узнать, откуда они пришли. По мере того, как мы переводили часы назад, звезды становились все ближе и ближе к друг к другу. Мы считаем, что все эти звезды родились вместе и имеют общее происхождение», — уточняет Эндрюс.
Узнав больше о звездообразовании в галактиках, можно лучше понять устройство Вселенной и то, как ее населили галактики и звезды, заключают исследователи.