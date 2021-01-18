В одном из потоков Млечного пути одновременно родились 468 звезд

Ученые обнаружили в нашей галактике уже 8 292 звездных потоков – все они называются Тейями, в честь одной из титанид древнегреческой мифологии. Но недавно обнаруженный поток Тейя 456 оказался особенным.

Звездный поток — это редкая линейная структура, обращающая вокруг центра галактики, которая когда-то была шаровым скоплением или карликовой галактикой, но начала разлетаться и вытянулась вдоль орбиты под действием приливных сил.

После объединения нескольких наборов данных, снятых космическим телескопом Gaia, группа астрофизиков обнаружила, что все 468 звезд Тейя 456 родились одновременно и движутся в одном направлении.