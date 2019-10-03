В океане на спутнике Сатурна обнаружили строительные блоки жизни

Энцелад – один из спутников Сатурна – отличается тем, что под ледяной коркой, покрывающей его поверхность, находится целый океан. Через трещины во льду вода выбрасывается в космос и застывает там в виде мельчайших льдинок, формируя одно из колец Сатурна. Именно в этих ледяных осколках были обнаружены органические соединения, которые позволяют предположить, что в воде океана на Энцеладе могут находиться необходимые элементы для происхождения жизни.

Среди соединений обнаружили катионы диметиламмония, ароматические соединения, продукт диссоциации этилового спирта и еще множество разных органических молекул. Все они имеют небольшой размер, но дальнейшие химические превращения в такой среде могут привести к появлению аминокислот и более сложных структур, которые служат основными строительными элементами белков – а белки, в свою очередь, являются основой любой формы жизни.

Данные были получены с космической станции «Кассини», миссия которой уже завершена, но анализировать собранные за 13 лет образцы предстоит еще долгие годы. Соединения обнаружены масс-спектрометром ионов и нейтральных частиц (INMS) станции с помощью анализатора космической пыли (CDA).

Ученые уже давно подозревали, что океан под поверхностью Энцелада может содержать компоненты, из которых может развиться жизнь. Исследователи ранее обнаружили другие органические нерастворимые молекулы, поступающие с обледенелого спутника, но в этот раз впервые было обнаружено, что такие молекулы могут быть также и растворены в воде.

«Эта работа показывает, что океан Энцелада изобилует «строительными блоками», и это дает нам «зеленый свет» в исследовании возможной обитаемости спутника», – сказал соавтор исследования Франк Постберг. Целиком выводы ученых опубликованы в статье журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Обнаруженные аминокислоты являются еще одним признаком того, что на Энцеладе может развиваться собственная версия процесса, благодаря которому появилась жизнь на Земле. Этот процесс позволяет жизни развиваться без помощи солнечного света. Это важно, потому что ледяная поверхность Энцелада обладает высокой отражающей способностью и отправляет все то небольшое количество солнечного света, которое ей достается, обратно в космос. И если там суждено развиться жизни, то ей придется развиваться в кромешной темноте.

Ученые полагают, что потенциальные гидротермальные источники в подземном океане на Энцеладе могут работать аналогично земным, и поэтому наличие в воде растворимых органических соединений так важно – без этого они не смогли бы образовывать аминокислоты.

«Мы нашли более мелкие и растворимые органические строительные блоки – потенциальные предшественники аминокислот и других элементов, необходимых для создания жизни на Земле», – отметил другой соавтор исследования Джон Хиллиер.

«Мы еще не знаем, нужны ли аминокислоты для создания жизни за пределами Земли, но поиск молекул, образующих аминокислоты, является важной частью головоломки», – говорит ведущий автор исследования Нозайр Хаваджа.

Данные исследования были получены из миссии Кассини в NASA. Зонд был запущен в 1997 году и провел 13 лет, исследуя Сатурн и его спутники.