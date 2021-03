В Сахаре нашли кусок протопланеты древнее Земли

Весной 2020 года в отдаленном районе пустыни Сахара был обнаружен 32-килограммовый метеорит, который оказался куском древней протопланеты — небольшого небесного тела, служащего строительным блоком для планет. Он получил обозначение Erg Chech 002 (EC 002).

Согласно исследованию, опубликованному в Proceedings of the National Academy of Sciences, вулканическая космическая порода является «самой старой известной лавой», которая когда-либо падала на Землю, и дает беспрецедентный взгляд на формирование планет в ранней Солнечной системе.