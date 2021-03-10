В Сахаре нашли кусок протопланеты древнее Земли

По словам исследователей, открытие говорит о том, что самые ранние дифференцированные протопланеты, населявшие Солнечную систему, а также большая часть их обломков, безусловно, были разрушены или впоследствии срослись с растущими каменистыми планетами.

Получив образцы метеорита, Баррат и его коллеги смогли определить, когда этот кусок коры протопланеты, который частично расплавился как лава, кристаллизовался в твердую форму. Анализ изотопов магния и алюминия в породе показал, что возраст EC 002 составляет примерно 4,566 миллиарда лет. Для сравнения: следующий по возрасту магматический метеорит, названный NWA 11119, примерно на 1,24 миллиона лет моложе, а возраст Земли, по современным оценкам, составляет около 4,543 миллиарда лет.

EC 002 отличается не только возрастом, но и необычным составом. Метеорит на 58 процентов состоит из диоксида кремния, что позволяет предположить, что его древнее материнское тело имело корку из андезитовой породы, которая отличается от базальта, более знакомого магматического материала, который часто встречается в вулканически активных регионах на Земле.