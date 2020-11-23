В самом сердце Млечного Пути обнаружена «ископаемая галактика»

Группа исследователей во главе с Дэнни Ортой из Ливерпульского университета Джона Мура (LJMU) обнаружила ископаемую галактику в пределах Млечного Пути. Используя данные эксперимента по галактической эволюции (APOGEE), устроенного в обсерватории Апачи-Пойнт, где осуществляется проект Sloan Digital Sky Survey, ученые пришли к выводу, что 10 миллиардов лет назад галактика под названием Геракл столкнулась и слилась с Млечным путем.

Принято считать, что наша галактика — довольно типичное скопление звезд, в котором нет ничего примечательного по сравнению с другими 180 миллиардами галактик во Вселенной. Однако открытие ископаемой галактики Геракл предполагает, что юность Млечного Пути была довольно бурной.

Геракл был обнаружен благодаря данным в ближнем инфракрасном диапазоне, собранных APOGEE, который записал показания более 500 000 звезд в нашей галактике. По словам команды LJMU, инфракрасный диапазон спектра был необходим, потому что центр Млечного Пути заполнен пылью, которая закрывает видимый свет. Изучая химический состав и скорости звезд, ученые отделили обычные звезды Млечного Пути от тех, которые находились в Геракле, когда эти две галактики столкнулись.