В Шанхае начал работу крупнейший в мире планетарий

В Шанхае появился настоящий оазис для любителей звездного неба: Астрономический музей, в состав которого входят обсерватория, планетарий, выставочные площадки, телескоп и многое другое. Комплекс по проекту американского бюро Ennead Architects занимает 58,6 тыс. квадратных метров. Открытие было запланировано на 2020 год и было отложено из-за пандемии.
Сверхсовременные здания не имеют прямых углов: по замыслу архитекторов, это символизирует нашу Галактику с ее спиральными рукавами и напоминает астрономическую «задачу трех тел» с гравитационным притяжением объектов в пределах солнечных систем. С некоторых ракурсов комплекс напоминает фантастический космический корабль.
Shanghai Astronomy Museum https://t.co/r2qsAFRZYf via @enneadarch Just fabulous! Drawing inspiration from astronomical principles, the design invokes the experience of orbital motion. pic.twitter.com/dTajvQ4DHR— Raj M Dalvi (@RajMDalvi) August 13, 2021
В первый же день музей посетило около 6 000 человек. Открытие научно-познавательного комплекса было назначено на 18 июля, и билеты сразу же были раскуплены на неделю вперед.
Главное здание площадью 38 тысяч квадратных метров является крупнейшим в мире планетарием по своим размерам. Окулюс, размещенный на входе, одновременно является солнечными часами. Перевернутый купол – большая стеклянная конструкция на вершине центрального атриума – позволяет беспрепятственно любоваться небом.
Основная выставочная площадь планетария состоит из трех зон: «Дом», «Вселенная» и «Путешествие». Здесь представлены коллекции метеоритов, а также оригинальные работы Исаака Ньютона, Галилео Галилея, Николая Коперника и других знаменитых ученых. Особой гордостью являются образцы лунного грунта, доставленные в ходе китайской космической миссии «Чанъэ-5», а при помощи очков виртуальной реальности гости могут почувствовать себя астронавтами на Луне.
Watch: World's largest planetarium opens in Shanghai pic.twitter.com/rxeYGOSHCi— CGTN (@CGTNOfficial) July 17, 2021
Посетители смогут наблюдать за звездным небом с помощью современных астрономических инструментов. Телескоп, доступный всем любителям астрономии, также будет использоваться в различных исследовательских проектах. Его высота составляет 24 метра, диаметр – 18 метров.
Но все же как минимум по одному показателю Шанхайский планетарий проигрывает Санкт-Петербургскому Планетарию №1, который до открытия китайского комплекса удерживал за собой звание крупнейшего планетария в мире. Именно в северной столице планетарий располагает крупнейшим проекционным куполом диаметром 37 метров (в то время как «небесный театр» в Шанхае достигает в диаметре 21 метра).
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