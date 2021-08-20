В Шанхае начал работу крупнейший в мире планетарий

В первый же день музей посетило около 6 000 человек. Открытие научно-познавательного комплекса было назначено на 18 июля, и билеты сразу же были раскуплены на неделю вперед.

Главное здание площадью 38 тысяч квадратных метров является крупнейшим в мире планетарием по своим размерам. Окулюс, размещенный на входе, одновременно является солнечными часами. Перевернутый купол – большая стеклянная конструкция на вершине центрального атриума – позволяет беспрепятственно любоваться небом.

Основная выставочная площадь планетария состоит из трех зон: «Дом», «Вселенная» и «Путешествие». Здесь представлены коллекции метеоритов, а также оригинальные работы Исаака Ньютона, Галилео Галилея, Николая Коперника и других знаменитых ученых. Особой гордостью являются образцы лунного грунта, доставленные в ходе китайской космической миссии «Чанъэ-5», а при помощи очков виртуальной реальности гости могут почувствовать себя астронавтами на Луне.