В системе Альфа Центавра обнаружили слабый сигнал. Это может быть прямым наблюдением экзопланеты

Хотя астрономы и раньше открывали маломассивные экзопланеты, они никогда не улавливали их свет. Существование планет вокруг далеких звезд определялось либо по гравитационному влиянию на светило, либо транзитным методом, когда яркость звезды менялась из-за прохождения экзопланеты между звездой и наблюдателем с Земли.

Новый метод обнаружения экзопланет связан с инфракрасным диапазоном. Одна из проблем при визуализации экзопланет размером с Землю в инфракрасном диапазоне — различить свет, исходящий от экзопланеты, когда этот свет размывается всем фоновым инфракрасным излучением звезды. Астрономы могут искать экзопланеты в длинах волн, где фоновый инфракрасный свет ослаблен, но в тех же длинах волн планеты, подобные Земле, слабы.

Один из методов — смотреть в ближнюю инфракрасную (NIR) часть спектра. В ближнем инфракрасном диапазоне тепловое свечение планеты не так размывается звездой. Но звездный свет все еще в миллионы раз ярче, чем планета. Так что просто смотреть в ближнем инфракрасном диапазоне — неполное решение.