В системе Альфа Центавра обнаружили слабый сигнал. Это может быть прямым наблюдением экзопланеты
До сих пор ученые полагали, что нам нужно дождаться появления сверхмощных телескопов, чтобы получать изображения экзопланет напрямую. Надежды астрономов были связаны прежде всего с такими приборами как Гигантский Магелланов телескоп и Чрезвычайно большой телескоп, строительство которых должно завершиться в середине 20-х годов.
Но группа исследователей из Breakthrough Watch Initiative разработала новую технику, которая, как кажется, работает уже сейчас. Астрономы говорят, что получили прямое изображение возможной суперземли — планеты меньше Нептуна, но превышающей массу Земли. Она вращается вокруг звезды Альфы Центавра А, одной из наших ближайших соседей.
Хотя астрономы и раньше открывали маломассивные экзопланеты, они никогда не улавливали их свет. Существование планет вокруг далеких звезд определялось либо по гравитационному влиянию на светило, либо транзитным методом, когда яркость звезды менялась из-за прохождения экзопланеты между звездой и наблюдателем с Земли.
Новый метод обнаружения экзопланет связан с инфракрасным диапазоном. Одна из проблем при визуализации экзопланет размером с Землю в инфракрасном диапазоне — различить свет, исходящий от экзопланеты, когда этот свет размывается всем фоновым инфракрасным излучением звезды. Астрономы могут искать экзопланеты в длинах волн, где фоновый инфракрасный свет ослаблен, но в тех же длинах волн планеты, подобные Земле, слабы.
Один из методов — смотреть в ближнюю инфракрасную (NIR) часть спектра. В ближнем инфракрасном диапазоне тепловое свечение планеты не так размывается звездой. Но звездный свет все еще в миллионы раз ярче, чем планета. Так что просто смотреть в ближнем инфракрасном диапазоне — неполное решение.
Решением может быть инструмент NEAR (New Earths in the AlphaCen Region), установленный на Очень большом телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории в Чили. NEAR не только проводит наблюдения в желаемой части инфракрасного спектра, но также использует коронограф, который оптимизирует чувствительность прибора, позволяя обнаруживать тепловые сигнатуры, подобные тем, которые излучает Земля.
Основываясь на этих достижениях, астрономы провели более 100 часов наблюдений, начиная с 2019 года, чтобы найти экзопланеты в обитаемых зонах Альфа Центавра A и B.
Ученые признают, что это наблюдение все еще очень условно, и называют объект, получивший предварительное обозначение С1, «кандидатом в планеты». Другим возможным объяснением наблюдения может быть астероид, полоса пыли или просто сбой в оборудовании.
Альфа Центавра является ближайшей к Земле звездной системой. Эта тройная система состоит из яркой двойной звезды, образованной Альфа Центавра A и B, и слабого красного карлика Альфа Центавра C. Два более ярких объекта находятся на расстоянии примерно 4,35 световых года от нас. Альфа Центавра C, более известная как Проксима Центавра, находится немного ближе — в 4,23 световых годах.