В системе Альфа Центавра обнаружили слабый сигнал. Это может быть прямым наблюдением экзопланеты

Решением может быть инструмент NEAR (New Earths in the AlphaCen Region), установленный на Очень большом телескопе (VLT) Европейской южной обсерватории в Чили. NEAR не только проводит наблюдения в желаемой части инфракрасного спектра, но также использует коронограф, который оптимизирует чувствительность прибора, позволяя обнаруживать тепловые сигнатуры, подобные тем, которые излучает Земля.

Основываясь на этих достижениях, астрономы провели более 100 часов наблюдений, начиная с 2019 года, чтобы найти экзопланеты в обитаемых зонах Альфа Центавра A и B.