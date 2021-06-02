В скоплении Гидра I нашли 12 ультрадиффузных галактик

Астрономы обнаружили 27 галактик с низкой поверхностной яркостью в большой группе галактик, называемой кластер Гидра I. В этом им помог ESO VLT Survey Telescope — широкоугольный оптический обзорный телескоп диаметром 2,6 м в обсерватории Паранал в Чили.

12 из этих галактик являются кандидатами в ультрадиффузные галактики. Эти объекты имеют размер сопоставимый с Млечным Путем, но содержат от 100 до 1000 раз меньше звезд. Обнаруженные в 2015 году, эти галактики очень тусклые и в них отсутствует звездообразующий газ, что делает их похожими на пушистое космическое облако.

Их происхождение остается неясным, но астрономы предполагают, что они могут быть «неудавшимися» галактиками, утратившими запасы газа в начале своей жизни.