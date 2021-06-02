В скоплении Гидра I нашли 12 ультрадиффузных галактик

Астрономы обнаружили 27 галактик с низкой поверхностной яркостью в большой группе галактик, называемой кластер Гидра I. В этом им помог ESO VLT Survey Telescope — широкоугольный оптический обзорный телескоп диаметром 2,6 м в обсерватории Паранал в Чили.
12 из этих галактик являются кандидатами в ультрадиффузные галактики. Эти объекты имеют размер сопоставимый с Млечным Путем, но содержат от 100 до 1000 раз меньше звезд. Обнаруженные в 2015 году, эти галактики очень тусклые и в них отсутствует звездообразующий газ, что делает их похожими на пушистое космическое облако.
Их происхождение остается неясным, но астрономы предполагают, что они могут быть «неудавшимися» галактиками, утратившими запасы газа в начале своей жизни.
По словам Йодиче, некоторые теоретические модели объясняют ультрадиффузные галактики как экстремальные карликовые галактики, большой размер которых может быть вызван высокими спинами в гало темной материи или приливными взаимодействиями.
В 2016 году астрономы предположили, что очень протяженные ультрадиффузные галактические системы могли образоваться в результате кинематического нагрева их звезд, связанного с внутренними процессами.
«Скопление Гидры I представляет собой богатую среду галактик, расположенных на расстоянии 166 миллионов световых лет от нас, с вириальной массой 2×1014 солнечных масс, из которой мы получили вириальный радиус 5,2 миллиона световых лет», — пишут астрономы.
В ядре скопления преобладают две самые яркие галактики ранних типов, NGC 3309 и NGC 3311, заключенные в протяженное диффузное звездное гало.