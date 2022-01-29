В снегах Антарктиды скрываются 300 000 метеоритов

Охота за метеоритами становится легче: новый алгоритм нашел в Антарктиде более 600 точек, где может находиться не менее 300 тысяч объектов космического происхождения. Южный континент обычно не рассматривается в качестве «плодородного поля» метеоритов: предыдущие исследования считали таковыми экватор и прилегающие зоны, определяя их как основную область приземления метеоритов.
Зато Антарктида хорошо подходит для поиска метеоритов: темные фрагменты отчетливо выделяются на фоне снега и льда, а в береговые зоны их могут выносить течения, вызванные таянием ледников.
На сегодняшний день из антарктического льда извлечено около 45 000 метеоритов. Эти точки бывали найдены случайно: их можно разглядеть на спутниковых снимках, но изучение изображений отнимает много времени. Разведка на местности стоит дорого, и решение проблемы предложила команда европейских ученых под руководством гляциолога Вероники Толленаар из Брюссельского свободного университета.
Объединив алгоритм машинного обучения с данными о скорости таяния и толщине льда, температуре поверхности, форме коренной породы и известных зонах выброса на берег, специалисты создали карту, куда нанесены 613 вероятных зон для поиска метеоритов. Некоторые находятся рядом с антарктическими исследовательскими станциями.
Команде еще предстоит проверить карту в ходе будущих экспедиций: пандемия приостановила практическую работу. Авторы карты рассчитывают вернуться к ней в следующем полевом сезоне, а пока они сделали карту доступной для всех желающих – для тех ученых, кто имеет возможность начать охоту на метеориты уже сейчас.
Ранее на континенте были найдены следы мощного взрыва метеорита, произошедшего 430 000 лет назад.