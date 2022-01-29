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Космос

В снегах Антарктиды скрываются 300 000 метеоритов

Анастасия Баринова
29 января 2022
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Фото: Veronica Tollenaar/Science Advances
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Фото: Veronica Tollenaar/Science Advances
С помощью искусственного интеллекта ученые создали интерактивную карту.

Охота за метеоритами становится легче: новый алгоритм нашел в Антарктиде более 600 точек, где может находиться не менее 300 тысяч объектов космического происхождения. Южный континент обычно не рассматривается в качестве «плодородного поля» метеоритов: предыдущие исследования считали таковыми экватор и прилегающие зоны, определяя их как основную область приземления метеоритов.

Зато Антарктида хорошо подходит для поиска метеоритов: темные фрагменты отчетливо выделяются на фоне снега и льда, а в береговые зоны их могут выносить течения, вызванные таянием ледников.

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На сегодняшний день из антарктического льда извлечено около 45 000 метеоритов. Эти точки бывали найдены случайно: их можно разглядеть на спутниковых снимках, но изучение изображений отнимает много времени. Разведка на местности стоит дорого, и решение проблемы предложила команда европейских ученых под руководством гляциолога Вероники Толленаар из Брюссельского свободного университета.

Объединив алгоритм машинного обучения с данными о скорости таяния и толщине льда, температуре поверхности, форме коренной породы и известных зонах выброса на берег, специалисты создали карту, куда нанесены 613 вероятных зон для поиска метеоритов. Некоторые находятся рядом с антарктическими исследовательскими станциями.

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Здесь показано, что происходит, когда медленно ползущий ледяной щит с метеоритами, застрявшими в более глубоких слоях, сталкивается с горами или подобными препятствиями. Рельеф воздействует на слои ледяного щита, изгибая их вверх и перемещая космические породы. Эти «зоны скручивания» особенно заметны в регионах, где снег превращается в водяной пар (красные стрелки).
Фото: Veronica Tollenaar/Science Advances
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Фото: Veronica Tollenaar/Science Advances
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Фото: Veronica Tollenaar/Science Advances

Команде еще предстоит проверить карту в ходе будущих экспедиций: пандемия приостановила практическую работу. Авторы карты рассчитывают вернуться к ней в следующем полевом сезоне, а пока они сделали карту доступной для всех желающих – для тех ученых, кто имеет возможность начать охоту на метеориты уже сейчас.

Ранее на континенте были найдены следы мощного взрыва метеорита, произошедшего 430 000 лет назад.

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