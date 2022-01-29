В снегах Антарктиды скрываются 300 000 метеоритов

Охота за метеоритами становится легче: новый алгоритм нашел в Антарктиде более 600 точек, где может находиться не менее 300 тысяч объектов космического происхождения. Южный континент обычно не рассматривается в качестве «плодородного поля» метеоритов: предыдущие исследования считали таковыми экватор и прилегающие зоны, определяя их как основную область приземления метеоритов.

Зато Антарктида хорошо подходит для поиска метеоритов: темные фрагменты отчетливо выделяются на фоне снега и льда, а в береговые зоны их могут выносить течения, вызванные таянием ледников.