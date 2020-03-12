В Солнечной системе найдены 139 новых карликовых планет

Астрономы обнаружили планеты за орбитой Нептуна благодаря проекту The Dark Energy Survey (DES), целью которого является изучение темной энергии и динамики расширения Вселенной. С августа 2013 по январь 2019 года 4-метровый телескоп Victor M. Blanco, расположенный в Межамериканской обсерватории Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO) в Чили и оснащенный 440-мегапиксельной камерой DECam, снимал участок южного неба в 5 тысяч квадратных градусов.
Ученые считают доказанным существование за орбитой Нептуна девятой планеты Солнечной системы. Астрофизики Константин Батыгин и Майкл Браун предполагают, что она является ядром зарождающегося газового гиганта, который был выброшен со своей первоначальной орбиты Юпитером во время формирования Солнечной системы.
Однако локализовать положение этой планеты до сих пор не удалось, так как она находится на расстоянии около 200 астрономических единиц. Это не позволяет напрямую увидеть ее на общих снимках Солнечной системы и заставляет астрономов искать ее вслепую, а также сужать поле поиска, открывая новые карликовые планеты и просчитывая их орбиты.
По словам ученых, новые открытия были сделаны после интенсивного повторного анализа данных DES за первые четыре года работы проекта. Участники DES обнаружили, что алгоритмы и инструменты, которые применялись для обнаружения следов вспышек сверхновых и столкновений галактик, можно использовать и для поиска гораздо более близких объектов, в том числе карликовых планет.
Эти объекты находятся на расстоянии 30 астрономических единиц от нас, поэтому обнаружить их непросто. Команда исследователей начала с 7 миллиардов точек на снимках, исключив объекты, который находились на одном и том же месте несколько ночей, что исключало их принадлежность к транснептуновым объектам. Следующим шагом было выявление сгруппированных объектов для выяснения траектории их движения. Это привело к появлению списка из 400 кандидатов на звание карликовых планет.
Дальнейшее изучение этого каталога показало, что среди лишь 139 этих объектов представляют собой карликовые планеты, а не астероиды или околоземные спутники, значительную часть которых планетологи уже открыли в последние несколько лет. Ученые планируют продолжить исследование, проанализировав данные за весь период работы The Dark Energy Survey.
Взгляните на динозавра, размером с колибри — возможно, самого маленького в мире!