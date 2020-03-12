В Солнечной системе найдены 139 новых карликовых планет

Эти объекты находятся на расстоянии 30 астрономических единиц от нас, поэтому обнаружить их непросто. Команда исследователей начала с 7 миллиардов точек на снимках, исключив объекты, который находились на одном и том же месте несколько ночей, что исключало их принадлежность к транснептуновым объектам. Следующим шагом было выявление сгруппированных объектов для выяснения траектории их движения. Это привело к появлению списка из 400 кандидатов на звание карликовых планет.

Дальнейшее изучение этого каталога показало, что среди лишь 139 этих объектов представляют собой карликовые планеты, а не астероиды или околоземные спутники, значительную часть которых планетологи уже открыли в последние несколько лет. Ученые планируют продолжить исследование, проанализировав данные за весь период работы The Dark Energy Survey.

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