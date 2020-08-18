В Солнечной системе нашли астероид, превращающийся в комету

В 2019 году Волк и ее команда опубликовали исследование, в котором показали за Юпитером область космоса, которую они назвали «воротами». В этой области маленькие планетарные объекты проходят трансформацию от ледяных шаров внешней Солнечной системы к кометам внутренней Солнечной системы с длинными хвостами. «Это похоже на инкубатор комет», — говорит Гал Сарид.

Услышав о LD2 Волк и Сарид смоделировали тысячи возможных траекторий, чтобы увидеть, где находится объект и куда он движется. Они обнаружили, что астероид находился близко к орбите Сатурна около 1850 года, а к 2017 году приблизился к Юпитеру. По словам исследователей, LD2 покинет свою нынешнюю орбиту в 2063 году и двинется к Солнцу, где тепло от звезды сублимирует летучие объекты астероида, снабдив его ярким кометным хвостом.

Тот факт, что LD2 относительно недавно стал гостем внутренних областей Солнечной системой, предполагает, что он сделан из нетронутого материала, который находился в глубине морозильной камеры Солнечной системы в течение миллиардов лет, не подвергаясь воздействию тепла от нашей звезды. Это потенциально делает из астероида капсулу времени Солнечной системы. Изучение его состава может помочь ученым-планетологам узнать, из чего были сделаны первые планеты.

Авторы работы считают, что LD2 может быть хорошей целью для посещения космическим кораблем. NASA рассматривало возможность отправки миссий кентаврам, но учитывая, что LD2 станет кометой всего через несколько десятилетий, у ученых не так много времени, чтобы спланировать, построить и запустить миссию по ее посещению.

«Окна закрываются. Нам действительно нужно сделать это сейчас», — говорит Сарид.