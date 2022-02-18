В Солнечной системе обнаружен первый четверной астероид. Что это такое?

Астрономы разглядели 1,6-километровый объект примерно в 300 миллионах километров от орбиты Земли.

Группа астрономов из Таиланда и Франции открыла первую известную четверную систему астероидов. Исследователи заметили третий спутник, вращающийся вокруг астероида Электра.

Большинство астероидов путешествуют поодиночке, но некоторые гравитационно связаны парами – обычно один маленький объект вращается вокруг более крупного. В редких случаях были обнаружены системы тройных астероидов с двумя спутниками, вращающимися вокруг большего основного тела.

Астероид Электра диаметром около 200 км путешествует вокруг Солнца во внешней области главного пояса астероидов. Впервые он был замечен в 1873 году, но лишь в 2003 году на расстоянии 1300 км возле него рассмотрели еще и 6-километровый спутник, делающий полный оборот вокруг Электры за пять дней.

Второй спутник был найден в 2014 году. Это двухкилометровый камень, вращающийся вокруг Электры на расстоянии 500 км с периодом орбиты в 1,2 дня.

Схема орбит спутников Электры Фото: National Astronomical Research Institute of Thailand

Теперь обнаружен третий спутник астероида, что делает Электру первой известной четверной системой астероидов. Новый объект имеет диаметр 1,6 км и совершает оборот вокруг основного астероида каждые 16 часов на расстоянии 344 км. В то время как два других спутника вращаются примерно по кругу, третий движется по эксцентричной яйцевидной орбите.

Ведущим автором открытия оказался астроном Энтони Бердеу. Он применил разработанные им же самим новые алгоритмы к архивным данным Очень Большого Телескопа (VLT) в Чили. Эти алгоритмы уменьшают блики света от основного астероида и удаляют его с изображения, позволяя видеть более слабые объекты.

Когда этот метод был применен к набору данных 2014 года, в котором был обнаружен второй спутник астероида, Бердеу нашел и третий. Чтобы подтвердить открытие, Бердеу с коллегами применил новые алгоритмы к двум другим наборам данных об Электре, и действительно, третий спутник можно было заметить в каждом из них.

Команда говорит, что этот метод можно использовать для изображений других астероидов и объектов Солнечной системы, чтобы потенциально найти другие скрытые от наших глаз спутники.