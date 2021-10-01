В созвездии Ориона есть редкая планета в системе из трех звезд

Ученые нашли дополнительные доказательства тому, что причудливая звездная система, расположенная в созвездии Ориона, содержит самый редкий тип планеты во Вселенной: мир, вращающийся вокруг трех солнц одновременно.

Звездная система, известная как GW Orionis (или GW Ori) и расположенная примерно в 1300 световых годах от Земли, выглядит как гигантская мишень в небе. В центре этой мишени находятся две заблокированные на орбитах друг друга звезды, а третья, вращается вокруг них. В 2020 году исследователи внимательно изучили GW Ori с помощью Атакамской большой [антенной] решётки миллиметрового диапазона в Чили и обнаружили, что внутреннее кольцо этой системы может содержать молодую планету.

В новой статье ученые предлагают новые доказательства существования столь редкой планеты. Авторы исследования провели трехмерное моделирование, чтобы выяснить, как могли образоваться таинственные промежутки в кольцах звездной системы, на основе наблюдений за другими пылевыми кольцами (или «протопланетными дисками») в других частях Вселенной.