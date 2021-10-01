В созвездии Ориона есть редкая планета в системе из трех звезд
Ученые нашли дополнительные доказательства тому, что причудливая звездная система, расположенная в созвездии Ориона, содержит самый редкий тип планеты во Вселенной: мир, вращающийся вокруг трех солнц одновременно.
Звездная система, известная как GW Orionis (или GW Ori) и расположенная примерно в 1300 световых годах от Земли, выглядит как гигантская мишень в небе. В центре этой мишени находятся две заблокированные на орбитах друг друга звезды, а третья, вращается вокруг них. В 2020 году исследователи внимательно изучили GW Ori с помощью Атакамской большой [антенной] решётки миллиметрового диапазона в Чили и обнаружили, что внутреннее кольцо этой системы может содержать молодую планету.
В новой статье ученые предлагают новые доказательства существования столь редкой планеты. Авторы исследования провели трехмерное моделирование, чтобы выяснить, как могли образоваться таинственные промежутки в кольцах звездной системы, на основе наблюдений за другими пылевыми кольцами (или «протопланетными дисками») в других частях Вселенной.
Команда проверила две гипотезы: либо разрыв в кольцах GW Ori образовался из-за крутящего момента вращающихся звезд, либо из-за образования планеты внутри одного из колец. Исследователи пришли к выводу, что в кольцах недостаточно турбулентности для работы теории крутящего момента звезды. Намного вероятнее в системе содержится планета размером с Юпитер или же несколько планет.
Исследователи, однако, отмечают, что гипотетический наблюдатель на этой планете не смог бы увидеть, как все три солнца ходят по небосводу. По их словам, две звезды в центре системы движутся по такой узкой двойной орбите, что выглядят как одна большая звезда.
Но в случае подтверждения, даже само существование этого мира докажет, что планеты могут формироваться в более широком диапазоне условий, чем предполагалось ранее.