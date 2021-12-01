В созвездии Водолея нашли пару черных дыр на рекордно близком расстоянии друг от друга
Астрономы обнаружили в созвездии Водолея на расстоянии 89 миллионов световых лет от Земли пару черных дыр на рекордно близком расстоянии друг от друга. Их разделяет всего 1600 световых лет, и через 250 миллионов лет (что сравнительно скоро по космическим меркам) они сольются в одну.
Эти черные дыры расположены в центре галактики NGC 7727. Они долгое время ускользали от обнаружения из-за слабого рентгеновского излучения. Теперь их удалось найти с помощью Очень Большого Телескопа Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили и космического телескопа «Хаббл».
Большая из обнаруженных двух черных дыр имеет массу почти 154 миллиона солнц. Меньшая, которая вращается вокруг своего более крупного спутника, в 6,3 миллиона раз массивнее нашей звезды.
По словам ученых, это открытие дает представление о формировании очень больших сверхмассивных черных дыр, но также предполагает, что в других близлежащих галактиках может скрываться гораздо больше черных дыр и сливающихся пар.
Астрономы также отмечают, что NGC 7727 образовалась при слиянии двух галактик. О таком столкновении подозревали давно. NGC 7727 – очень «неправильная» галактика с аморфными спиральными рукавами и странными потоками звезд во внешних областях.
«Наше открытие предполагает, что может быть гораздо больше подобных событий слияния галактик, и они могут содержать множество скрытых массивных черных дыр, которые все еще ждут своего открытия. Это может увеличить общее количество сверхмассивных черных дыр, известных в локальной Вселенной, на 30 процентов», – заключает ведущий автор исследования Карина Фогель.
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