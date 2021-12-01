В созвездии Водолея нашли пару черных дыр на рекордно близком расстоянии друг от друга

Астрономы обнаружили в созвездии Водолея на расстоянии 89 миллионов световых лет от Земли пару черных дыр на рекордно близком расстоянии друг от друга. Их разделяет всего 1600 световых лет, и через 250 миллионов лет (что сравнительно скоро по космическим меркам) они сольются в одну.

Эти черные дыры расположены в центре галактики NGC 7727. Они долгое время ускользали от обнаружения из-за слабого рентгеновского излучения. Теперь их удалось найти с помощью Очень Большого Телескопа Европейской южной обсерватории (ESO) в Чили и космического телескопа «Хаббл».