В созвездии Змееносца произошла мощная вспышка звезды

На ночном небе появилась звезда, которой не было видно еще недавно. Новые звезды редки сами по себе, но в данном случае событие особенно уникально: невооруженным глазом можно рассмотреть повторную новую RS Змееносца.

Это двойная система, состоящая из красного гиганта и белого карлика. В аккреционный диск белого карлика постепенно вовлекается вещество из атмосферы гиганта, и после накопления достаточной массы (на это уходит около 15 земных лет) звездное вещество падает на поверхность белого карлика. Это приводит к колоссальному взрыву, который называется вспышкой новой звезды. В это время светимость RS Змееносца превышает светимость Солнца в 100 тысяч раз, а вещество выбрасывается в космос со скоростью около 2600 километров в секунду.

В предыдущий раз это случалось в 2006 году, и новая вспышка произошла точно по «графику». Первым о ней сообщил 8 августа 2021 года ирландский астроном-любитель Кит Гири, а за ним последовали сообщения со всего мира.