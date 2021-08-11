В созвездии Змееносца произошла мощная вспышка звезды
На ночном небе появилась звезда, которой не было видно еще недавно. Новые звезды редки сами по себе, но в данном случае событие особенно уникально: невооруженным глазом можно рассмотреть повторную новую RS Змееносца.
Это двойная система, состоящая из красного гиганта и белого карлика. В аккреционный диск белого карлика постепенно вовлекается вещество из атмосферы гиганта, и после накопления достаточной массы (на это уходит около 15 земных лет) звездное вещество падает на поверхность белого карлика. Это приводит к колоссальному взрыву, который называется вспышкой новой звезды. В это время светимость RS Змееносца превышает светимость Солнца в 100 тысяч раз, а вещество выбрасывается в космос со скоростью около 2600 километров в секунду.
В предыдущий раз это случалось в 2006 году, и новая вспышка произошла точно по «графику». Первым о ней сообщил 8 августа 2021 года ирландский астроном-любитель Кит Гири, а за ним последовали сообщения со всего мира.
Recurrent Nova RS Ophiuchi is currently in outburst at magnitude +4.5/+5.0 over the past weekend... the last outburst was 2006. Look for the novae due south at dusk. More to come! pic.twitter.com/m63Ey7dV7P— Dave Dickinson (@Astroguyz) August 9, 2021
Космический гамма-телескоп Fermi, зафиксировав источник гамма-излучения, также подтвердил факт вспышки. После мощного всплеска яркость начинает уменьшаться, и в течение следующих нескольких недель RS Змееносца исчезнет из поля зрения.
Порог видимости звезд невооруженным глазом составляет +6,0 m; RS Змееносца на пике вспышки имеет звездную величину на уровне +6,5 m. Таким образом объект будет достаточно заметен, но астрономы все же советуют рассматривать его в бинокль.
#nova RS OPHIUCHI#FSQ106 at 530mm @zwoasi— Alex R (@AlexanderReind4) August 10, 2021
2600MC 40x30sec GAIN0 BIN1 #pixinsight #photoshop #astronomy #Astrophotography. RS went off in 1898, 1933, 1958, 1967, 1985, 2006 and now in 2021! pic.twitter.com/78XppUjEOT
Если порог критической массы, накопленной белым карликом, будет превышен — это называется пределом Чандрасекара — белый карлик станет нестабильным, взорвется и трансформируется в нейтронную звезду, что будет означать конец двойной звезды. Такая судьба однажды настигнет RS Змееносца, но пока об этом говорить рано, и земляне еще многие годы раз в 15 лет могут видеть на небе «дополнительную» звезду.