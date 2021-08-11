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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Космос

В созвездии Змееносца произошла мощная вспышка звезды

Анастасия Баринова
11 августа 2021
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Созвездия Змееносца во время вспышки RS Змееносца в 2021 году, выполненное в г. Находка.
Фото: Филипп Романов/Wikipedia
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Фото: ESO/Digitized Sky Survey
Новый объект на небе будет заметен в течение нескольких недель.

На ночном небе появилась звезда, которой не было видно еще недавно. Новые звезды редки сами по себе, но в данном случае событие особенно уникально: невооруженным глазом можно рассмотреть повторную новую RS Змееносца.

Это двойная система, состоящая из красного гиганта и белого карлика. В аккреционный диск белого карлика постепенно вовлекается вещество из атмосферы гиганта, и после накопления достаточной массы (на это уходит около 15 земных лет) звездное вещество падает на поверхность белого карлика. Это приводит к колоссальному взрыву, который называется вспышкой новой звезды. В это время светимость RS Змееносца превышает светимость Солнца в 100 тысяч раз, а вещество выбрасывается в космос со скоростью около 2600 километров в секунду.

В предыдущий раз это случалось в 2006 году, и новая вспышка произошла точно по «графику». Первым о ней сообщил 8 августа 2021 года ирландский астроном-любитель Кит Гири, а за ним последовали сообщения со всего мира.

Космический гамма-телескоп Fermi, зафиксировав источник гамма-излучения, также подтвердил факт вспышки. После мощного всплеска яркость начинает уменьшаться, и в течение следующих нескольких недель RS Змееносца исчезнет из поля зрения.

Порог видимости звезд невооруженным глазом составляет +6,0 m; RS Змееносца на пике вспышки имеет звездную величину на уровне +6,5 m. Таким образом объект будет достаточно заметен, но астрономы все же советуют рассматривать его в бинокль.

Если порог критической массы, накопленной белым карликом, будет превышен — это называется пределом Чандрасекара — белый карлик станет нестабильным, взорвется и трансформируется в нейтронную звезду, что будет означать конец двойной звезды. Такая судьба однажды настигнет RS Змееносца, но пока об этом говорить рано, и земляне еще многие годы раз в 15 лет могут видеть на небе «дополнительную» звезду.

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