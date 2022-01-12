В тысяче световых лет от Земли нашли экзопланету в форме мяча для регби

Исследователям впервые удалось выяснить, что одна из экзопланет в Млечном пути имеет не шарообразную, а вытянутую форму, напоминающую мяч для регби. Сверхгорячая экзопланета WASP-103b была обнаружена в 2014 году. Экзопланета считается «горячим Юпитером», потому что она делает полный оборот вокруг своей родительской звезды всего за один земной день.

Согласно заявлению Женевского университета, сильные приливные силы, вызываемые звездой, аналогичны приливам, которые Луна вызывает в наших океанах на Земле, но в гораздо более экстремальной форме.