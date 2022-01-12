В тысяче световых лет от Земли нашли экзопланету в форме мяча для регби
Исследователям впервые удалось выяснить, что одна из экзопланет в Млечном пути имеет не шарообразную, а вытянутую форму, напоминающую мяч для регби. Сверхгорячая экзопланета WASP-103b была обнаружена в 2014 году. Экзопланета считается «горячим Юпитером», потому что она делает полный оборот вокруг своей родительской звезды всего за один земной день.
Согласно заявлению Женевского университета, сильные приливные силы, вызываемые звездой, аналогичны приливам, которые Луна вызывает в наших океанах на Земле, но в гораздо более экстремальной форме.
Новые наблюдения WASP-103b были получены благодаря европейскому космическому телескопу Ccharacterizing ExOPlanets Satellite (CHEOPS), который был запущен в декабре 2019 года. Исследователи также использовали предыдущие наблюдения, сделанные телескопами «Хаббл» и «Спитцер», которые собирали информацию о транзитах экзопланеты перед своей звездой.
«После наблюдения за несколькими транзитами мы смогли измерить деформацию экзопланеты. Невероятно, что мы смогли это сделать — такой анализ был проведен впервые», — говорит соавтор исследования Бабатунде Акинсанми из Женевского университета.
Транзиты также позволили ученым изучить внутреннюю часть планеты, которая, как они предполагают, похожа на Юпитер. Они использовали параметр под названием «Число Любви» или «Число Лава» (название дано в честь британского математика Августа Лава), чтобы показать, как масса распределяется внутри WASP-103b.
Команда надеется на дополнительные наблюдения WASP-103b с помощью CHEOPS, а также на то, что им будет выделено время работы недавно запущенного телескопа «Джеймса Уэбба», чтобы еще больше сузить «Число Лава» и связанную с ним приливную деформацию и внутреннюю структуру WASP-103b.
«Это улучшит наше понимание так называемых „горячих юпитеров“ и позволит лучше сравнивать их с планетами-гигантами в Солнечной системе», — заключает еще один соавтор исследования Моника Лендл из Женевского университета.