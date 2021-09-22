В Западной Вирджинии сделали снимок Луны с рекордным для наземных инструментов разрешением

GBT — самый большой в мире полностью управляемый радиотелескоп — в марте 2020 года был оснащен новой технологией, разработанной RI&S, что позволило ему передавать радиолокационный сигнал в космос. С использованием GBT и Антенной решётки со сверхдлинными базами (VLBA) с тех пор было проведено несколько испытаний, посвященных поверхности Луны, в том числе кратеру Тихо и местам посадки миссий «Аполлон».

«Как этот маломощный радиолокационный сигнал преобразуется в изображения, которые мы можем видеть? Это делается с помощью процесса, называемого радиолокационным синтезированием апертуры или SAR», — объясняет Гален Уоттс, инженер GBO.

Поскольку каждый импульс передается GBT, он отражается от цели — в данном случае от поверхности Луны — и сохраняется. Сохраненные импульсы сравниваются друг с другом и анализируются для получения изображения. Поскольку как Луна, так и Земля постоянно перемещаются в пространстве, это движение вызывает небольшие различия в данных радара от импульса к импульсу.