В Западной Вирджинии сделали снимок Луны с рекордным для наземных инструментов разрешением

Обсерватория Green Bank (GBO) Национального научного фонда, Национальная радиоастрономическая обсерватория (NRAO) и Raytheon Intelligence & Space (RI&S) выпустили новое изображение Луны с самым высоким из когда-либо полученных с Земли разрешением. Снимок был получен с помощью нового радара на телескопе Green Bank (GBT).
Разрешение нового изображения кратера Тихо составляет около пяти метров и содержит 1,4 миллиарда пикселей. Изображение покрывает область размером 200×175 км и содержит весь кратер, диаметр которого составляет 86 км.
GBT — самый большой в мире полностью управляемый радиотелескоп — в марте 2020 года был оснащен новой технологией, разработанной RI&S, что позволило ему передавать радиолокационный сигнал в космос. С использованием GBT и Антенной решётки со сверхдлинными базами (VLBA) с тех пор было проведено несколько испытаний, посвященных поверхности Луны, в том числе кратеру Тихо и местам посадки миссий «Аполлон».
«Как этот маломощный радиолокационный сигнал преобразуется в изображения, которые мы можем видеть? Это делается с помощью процесса, называемого радиолокационным синтезированием апертуры или SAR», — объясняет Гален Уоттс, инженер GBO.
Поскольку каждый импульс передается GBT, он отражается от цели — в данном случае от поверхности Луны — и сохраняется. Сохраненные импульсы сравниваются друг с другом и анализируются для получения изображения. Поскольку как Луна, так и Земля постоянно перемещаются в пространстве, это движение вызывает небольшие различия в данных радара от импульса к импульсу.
Эти различия исследуются и используются для вычисления более высокого разрешения, чем позволяет стационарное наблюдение. Ученые отмечают, что ранее такие изображения могли быть получены с расстояния в несколько сотен километров, а не с расстояния 384 тысяч километров.
Исследователи обещают, что их радиолокационная система в сочетании с охватом неба GBT будет отображать объекты в Солнечной системе с беспрецедентной детализацией и чувствительностью.