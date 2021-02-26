В земной лаборатории воссоздали атмосферу Титана

Благодаря новому исследованию, проведенному технологическим гигантом IBM, международной команде ученых удалось воссоздать атмосферные условия на Титане в земной лаборатории.

Большая часть из того, что мы знаем о Титане сегодня, связана с космическим кораблем «Кассини». Он вращался вокруг Сатурна с 2004 по 2017 год и завершил свою миссию, погрузившись в атмосферу этой планеты.

За это время «Кассини» провел множество прямых измерений атмосферы Титана, выявив среду, удивительно похожую на земную. Титан — единственное другое тело в Солнечной системе, в котором есть плотная азотная атмосфера и происходят органические процессы.