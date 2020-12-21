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Космос

Вечером 21 декабря состоится Великое соединение Юпитера и Сатурна

21 декабря 2020
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Сатурн (сверху) и Юпитер (снизу) в ночном небе над национальным парком Шенандоа, США. Снимок сделан 13 декабря 2020 года – и планеты уже визуально очень близко друг к другу. 21 декабря они практически сольются воедино на небосклоне
Фото: NASA/ Bill Ingalls
Главное астрономическое событие года

Используемый астрономами термин «соединение» на самом деле очень условный. Планеты по-прежнему будут находиться на значительном расстоянии друг от друга, однако для наблюдателя с Земли покажется, что они совмещаются на небосводе. Все дело в том, что большинство планет Солнечной системы движутся по плоскости эклиптики, в одном направлении с движением Солнца. Скорость их движения при наблюдении с Земли при этом разная, поэтому время от времени кажется, что те или иные планеты соединяются на небосводе (когда одна догоняет другую). На самом же деле планеты просто выстраиваются на одной линии для земного наблюдателя.

Обычные «соединения» планет происходят раз в несколько лет. То, что произойдет вечером 21 декабря, называют «Великим соединением». Последний раз Юпитер и Сатурн оказывались визуально настолько близко друг к другу в 1623 году. 

«Соединение» гигантов Солнечной системы можно будет увидеть невооруженным глазом.

Куда смотреть: на юго-запад, максимально близко к горизонту

Когда смотреть: в районе 17-18 часов по московскому времени

Что именно высматривать: две яркие точки, вплотную подходящие друг к другу

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