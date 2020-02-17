Венера, Тритон или Ио: NASA выберет одну из миссий в рамках программы Discovery

Программа Discovery была запущена NASA в 1992 году. Космическое агентство выбирает один из проектов, направленных на изучение различных объектов Солнечной системы. Предлагаемые проекты должны отвечать двум основным критериям: общая стоимость миссии не должна превышать $450 000 000, а разработка и создание аппарата не должны занимать большое количество времени.
Новый конкурс стартовал в прошлом году: NASA выбрало из 16 кандидатов 4 проекта, создатели которых получат по $3 000 000 на дальнейшую разработку концепции своих миссий в течение девяти месяцев. В финал пройдут два проекта, а окончательный выбор будет сделан в следующем году. В полуфинал прошли программы по исследованию Венеры с орбиты и со спускаемого аппарата, а также проекты отправки межпланетных станций к спутнику Нептуна Тритону и спутнику Юпитера Ио.
Миссия DAVINCI +, авторами которой выступили ученые из Центра космических полетов имени Годдарда, предполагает изучение состава атмосферы Венеры. Ожидается, что зонд спустится к поверхности планеты на парашюте и попытается обнаружить в составе атмосферы следы благородных газов, таких как ксенон. Это поможет раскрыть информацию о вулканическом и гидрологическом прошлом Венеры. Инструменты на DAVINCI + будут защищены от экстремальных температур и давления планеты. Исследователи пока не могут определить, насколько близко аппарат приблизится к поверхности Венеры, прежде чем выйдет из строя.
Вторая миссия к Венере получила название VERITAS. Это орбитальная станция, которая должна составить радиолокационную и инфракрасную карты поверхности Венеры и построить ее трехмерные модели. В ее задачи также входит измерение температуры планеты, ее гравитационного поля и обнаружение вулканической активности. Миссия VERITAS может рассматриваться как конкурент проекта DAVINCI +, поскольку также предполагает изучение атмосферы Венеры.
Io Volcano Observer (IVO) — направлена на изучение спутника Юпитера Ио. Эта луна газового гиганта является наиболее вулканически активным телом в Солнечной системе. Задачей зонда IVO будет исследование поверхности спутника, его вулканов и потоков лавы. Предполагается, что миссия продлится пять лет, и за это время зонд совершит около 10 облетов Ио.
Четвертая миссия предполагает изучение Тритона — Trident. Тритон — уникальный и очень активный ледяной спутник Нептуна, который имеет одну из самых молодых в геологическом плане поверхностей в Солнечной системе. Зонд Trident попытается определить, обладает ли Тритон подповерхностным океаном и ионосферой.
Ранее в рамках программы Discovery были запущены такие проекты как космический телескоп Kepler, Lunar Reconnaissance Orbiter и аппарат InSight, который в настоящее время находится на Марсе.
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