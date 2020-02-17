Венера, Тритон или Ио: NASA выберет одну из миссий в рамках программы Discovery

Программа Discovery была запущена NASA в 1992 году. Космическое агентство выбирает один из проектов, направленных на изучение различных объектов Солнечной системы. Предлагаемые проекты должны отвечать двум основным критериям: общая стоимость миссии не должна превышать $450 000 000, а разработка и создание аппарата не должны занимать большое количество времени.

Новый конкурс стартовал в прошлом году: NASA выбрало из 16 кандидатов 4 проекта, создатели которых получат по $3 000 000 на дальнейшую разработку концепции своих миссий в течение девяти месяцев. В финал пройдут два проекта, а окончательный выбор будет сделан в следующем году. В полуфинал прошли программы по исследованию Венеры с орбиты и со спускаемого аппарата, а также проекты отправки межпланетных станций к спутнику Нептуна Тритону и спутнику Юпитера Ио.