Вертолет Ingenuity сфотографировал Perseverance во время полета на Марсе

Мини-вертолет NASA Mars Ingenuity сфотографировал марсоход Perseverance во время своего третьего полета над поверхностью Красной планеты. Дрон передал на Землю этот снимок вместе с другими данными об успешном испытании.

В момент, когда был сделан снимок, Perseverance находился в 85 метрах от вертолета. На фото можно увидеть не только ровер, но и следы, которые он оставил на марсианской поверхности в кратере Езеро.