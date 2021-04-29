Вертолет Ingenuity сфотографировал Perseverance во время полета на Марсе

Мини-вертолет NASA Mars Ingenuity сфотографировал марсоход Perseverance во время своего третьего полета над поверхностью Красной планеты. Дрон передал на Землю этот снимок вместе с другими данными об успешном испытании.
В момент, когда был сделан снимок, Perseverance находился в 85 метрах от вертолета. На фото можно увидеть не только ровер, но и следы, которые он оставил на марсианской поверхности в кратере Езеро.
Ingenuity и Perseverance вместе приземлились на Марсе 18 февраля 2021 года. Вертолет крепился к днищу марсохода, а затем был спущен на поверхность Красной планеты. Шесть недель спустя, 19 апреля, он выполнил первый в истории управляемый полет летательного устройства с двигателем за пределами Земли.
Два следующих полета дрона состоялись 22 и 25 апреля. В последнем испытании Ingenuity поднялся на высоту 5,2 м и преодолел расстояние в 100 метров.
30 апреля состоится брифинг, на котором сотрудники NASA обсудят планы оставшейся летной миссии вертолета. В агентстве планируют еще как минимум два полета дрона, но точные подробности испытаний еще не определены.
Ранее руководитель проекта МиМи Аунг сообщала, что Ingenuity должен подняться на высоту 600 метров над поверхностью, что, скорее всего, приведет к неизбежному выходу устройства из строя.
Полеты Ingenuity показывают потенциал будущих космических вертолетов, которые смогут исследовать части Марса и других планет, недоступные для роверов. Пещеры, каньоны, горы и каменистые ландшафты могут стать предметом изучения нового поколения космических дронов.
Как только миссия Ingenuity будет завершена, марсоход Perseverance продолжит свое собственное путешествие в поисках окаменелостей микробной инопланетной жизни в дельте древней реки в кратере Езеро.