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Космос

Вертолет Ingenuity сфотографировал Perseverance во время полета на Марсе

National Geographic Россия
29 апреля 2021
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Фото: NASA
С такого ракурса смотреть на марсианский ровер нам еще не доводилось.

Мини-вертолет NASA Mars Ingenuity сфотографировал марсоход Perseverance во время своего третьего полета над поверхностью Красной планеты. Дрон передал на Землю этот снимок вместе с другими данными об успешном испытании.

В момент, когда был сделан снимок, Perseverance находился в 85 метрах от вертолета. На фото можно увидеть не только ровер, но и следы, которые он оставил на марсианской поверхности в кратере Езеро.

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NASA Ровер находился на расстоянии 85 метров от вертолета, поэтому на изображении виден не слишком четко. Но вы-то его разглядели, правда?

Ingenuity и Perseverance вместе приземлились на Марсе 18 февраля 2021 года. Вертолет крепился к днищу марсохода, а затем был спущен на поверхность Красной планеты. Шесть недель спустя, 19 апреля, он выполнил первый в истории управляемый полет летательного устройства с двигателем за пределами Земли. 

Два следующих полета дрона состоялись 22 и 25 апреля. В последнем испытании Ingenuity поднялся на высоту 5,2 м и преодолел расстояние в 100 метров.

30 апреля состоится брифинг, на котором сотрудники NASA обсудят планы оставшейся летной миссии вертолета. В агентстве планируют еще как минимум два полета дрона, но точные подробности испытаний еще не определены. 

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Ранее руководитель проекта МиМи Аунг сообщала, что Ingenuity должен подняться на высоту 600 метров над поверхностью, что, скорее всего, приведет к неизбежному выходу устройства из строя. 

Полеты Ingenuity показывают потенциал будущих космических вертолетов, которые смогут исследовать части Марса и других планет, недоступные для роверов. Пещеры, каньоны, горы и каменистые ландшафты могут стать предметом изучения нового поколения космических дронов. 

Как только миссия Ingenuity будет завершена, марсоход Perseverance продолжит свое собственное путешествие в поисках окаменелостей микробной инопланетной жизни в дельте древней реки в кратере Езеро. 

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