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Космос

Вертолет NASA пережил свою первую ночь на Марсе и прислал фото

National Geographic Россия
07 апреля 2021
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Первый снимок Ingenuity с поверхности Марса
Фото: NASA
Мини-вертолет Ingenuity готовится к своему первому полету над поверхностью Красной планеты.

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства подчеркивают, что Ingenuity прошел важную веху своей миссии. Специалисты NASA опасались, что приборы мини-вертолета, который накануне был отделен от днища марсохода Perseverance, могут не пережить экстремальных марсианских температур — ночью холод в кратере Джезеро может достигать -90 °C.

«Впервые вертолет Ingenuity побывал на поверхности Марса сам по себе. Теперь у нас есть подтверждение работоспособности изоляции, подходящих обогревателей и того, что в батарее достаточно энергии, чтобы пережить холодную ночь. Это большая победа для команды. Мы рады продолжить подготовку Ingenuity к первым летным испытаниям», — МиМи Аунг, менеджер проекта Ingenuity в Лаборатории реактивного движения NASA.

Сразу после высадки на поверхность Марса цветной тепловизор Ingenuity сделал снимок с низким разрешением, на котором виден участок грунта под вертолетом, а также колеса Perseverance, который на тот момент еще не отъехал от Ingenuity.

В течение двух следующих дней команда миссии собирала информацию о том, насколько хорошо работают системы терморегулирования и питания мини-вертолета. Эта информация будет использована для точной настройки системы терморегулирования Ingenuity, чтобы помочь ей пережить суровые марсианские ночи на протяжении всего периода летных экспериментов.

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7 апреля будут разблокированы лопасти вертолета, после чего инженеры проверят как сами лопасти Ingenuity, так и двигатели, которые приводят их в движение. Также будут проверены инерциальный измерительный блок (электронное устройство, измеряющее ориентацию тела и угловую скорость) и бортовые компьютеры, которым поручено автономное управление полетом.

Кроме того, команда продолжит наблюдение за энергетическими характеристиками вертолета, включая оценку мощности солнечных батарей и состояния заряда шести литий-ионных батарей корабля.

Если каждая из бесчисленных предполетных проверок не выявит проблем, первая попытка Ingenuity взлететь с середины своего «аэродрома» размером 10 на 10 метров состоится 11 апреля.

Пройдите тест для внимательных: сможете найти ровер Perseverance на поверхности Марса?

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