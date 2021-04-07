Вертолет NASA пережил свою первую ночь на Марсе и прислал фото

Сразу после высадки на поверхность Марса цветной тепловизор Ingenuity сделал снимок с низким разрешением, на котором виден участок грунта под вертолетом, а также колеса Perseverance, который на тот момент еще не отъехал от Ingenuity.

В течение двух следующих дней команда миссии собирала информацию о том, насколько хорошо работают системы терморегулирования и питания мини-вертолета. Эта информация будет использована для точной настройки системы терморегулирования Ingenuity, чтобы помочь ей пережить суровые марсианские ночи на протяжении всего периода летных экспериментов.