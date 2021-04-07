Вертолет NASA пережил свою первую ночь на Марсе и прислал фото
В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства подчеркивают, что Ingenuity прошел важную веху своей миссии. Специалисты NASA опасались, что приборы мини-вертолета, который накануне был отделен от днища марсохода Perseverance, могут не пережить экстремальных марсианских температур — ночью холод в кратере Джезеро может достигать -90 °C.
Сразу после высадки на поверхность Марса цветной тепловизор Ingenuity сделал снимок с низким разрешением, на котором виден участок грунта под вертолетом, а также колеса Perseverance, который на тот момент еще не отъехал от Ingenuity.
В течение двух следующих дней команда миссии собирала информацию о том, насколько хорошо работают системы терморегулирования и питания мини-вертолета. Эта информация будет использована для точной настройки системы терморегулирования Ingenuity, чтобы помочь ей пережить суровые марсианские ночи на протяжении всего периода летных экспериментов.
7 апреля будут разблокированы лопасти вертолета, после чего инженеры проверят как сами лопасти Ingenuity, так и двигатели, которые приводят их в движение. Также будут проверены инерциальный измерительный блок (электронное устройство, измеряющее ориентацию тела и угловую скорость) и бортовые компьютеры, которым поручено автономное управление полетом.
Кроме того, команда продолжит наблюдение за энергетическими характеристиками вертолета, включая оценку мощности солнечных батарей и состояния заряда шести литий-ионных батарей корабля.
Если каждая из бесчисленных предполетных проверок не выявит проблем, первая попытка Ingenuity взлететь с середины своего «аэродрома» размером 10 на 10 метров состоится 11 апреля.
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