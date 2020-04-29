Цыган и Дезик: история собак-первооткрывателей космоса

Видео, включающее редкие архивные кадры и созданное в рамках цикла «Интересные факты о космосе», рассказывает, как всё было на самом деле. Специалисты напоминают, что в рамках программы освоения космического пространства необходимо исследовать влияние невесомости и других факторов на живой организм.

К середине прошлого века на различных видах животных уже были проведены наземные стендовые испытания, и в декабре 1950 года на совместной сессии Академии наук СССР (АН СССР) и Академии Медицинских Наук СССР (АМН СССР) был поднят вопрос о том, кого именно послать в космос первым. Основными претендентами были крысы, мыши, мухи-дрозофилы, черепахи, обезьяны и собаки.

В США итогом аналогичного спора стал выбор обезьян, а советские ученые, установив, что беспородные уличные собаки обладают наибольшей выносливостью в сочетании с отличными способностями к дрессировке, отправили в космос Дезика и Цыгана. Запуск геофизической ракеты В-1В (Р-1В) с собаками на борту в верхние слои атмосферы состоялся 22 июля 1951 года с полигона Капустин Яр в Астраханской области.