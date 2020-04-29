Цыган и Дезик: история собак-первооткрывателей космоса

Видео, включающее редкие архивные кадры и созданное в рамках цикла «Интересные факты о космосе», рассказывает, как всё было на самом деле. Специалисты напоминают, что в рамках программы освоения космического пространства необходимо исследовать влияние невесомости и других факторов на живой организм.
К середине прошлого века на различных видах животных уже были проведены наземные стендовые испытания, и в декабре 1950 года на совместной сессии Академии наук СССР (АН СССР) и Академии Медицинских Наук СССР (АМН СССР) был поднят вопрос о том, кого именно послать в космос первым. Основными претендентами были крысы, мыши, мухи-дрозофилы, черепахи, обезьяны и собаки.
В США итогом аналогичного спора стал выбор обезьян, а советские ученые, установив, что беспородные уличные собаки обладают наибольшей выносливостью в сочетании с отличными способностями к дрессировке, отправили в космос Дезика и Цыгана. Запуск геофизической ракеты В-1В (Р-1В) с собаками на борту в верхние слои атмосферы состоялся 22 июля 1951 года с полигона Капустин Яр в Астраханской области.
Более знаменитые Белка и Стрелка покорили космическое пространство лишь спустя 9 лет; их достижением является орбитальный космический полет. А Дезик и Цыган стали первыми в истории животными, осуществившими полет на ракете и благополучно вернувшимися обратно. Ракета поднялась на высоту около 101 км, достигнув линии Кармана (условной границы атмосферы Земли и космоса). Полет продолжался около 20 минут; контейнер с собаками благополучно приземлился в нескольких километрах от стартовой площадки.
На схеме полёта собак указаны следующие ступени:
- Старт;
- Отделение головной части (выс. 87,7 км);
- Максимальная высота;
- Падение отработавшей ракеты;
- Раскрытие парашюта головной части (выс. 7 км);
- Приземление головной части.
Узнайте, каких животных Роскосмос отправит на Марс.